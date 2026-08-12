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Главная Финансы Сентябрьская индексация зарплат: сколько доплатят бюджетникам

Сентябрьская индексация зарплат: сколько доплатят бюджетникам

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 14:30
Индексация зарплаты в сентябре: какие правила и сколько доплатят бюджетникам
Учитель в классе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года работникам бюджетной сферы в Украине может быть пересмотрен уровень оплаты труда в соответствии с правилами индексации, если для этого будут созданы предпосылки в виде роста уровня индекса инфляции. Обновление будет возможно, если показатель потребительских цен нарастающим итогом превысит порог индексации в 103%.

О том, изменятся ли доходы украинцев с учетом новых данных Государственной службы статистики Украины, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Стоит ли ожидать индексации зарплаты в сентябре 2026 года

Государственная служба статистики уже обнародовала показатель, от которого зависит возможность пересмотра доходов бюджетников в следующем месяце.

Как свидетельствуют данные статистического ведомства, индекс инфляции за июль, от которого зависит возможность индексации оплаты труда бюджетников, составляет 100,3%. Расчеты на основе соответствующего показателя не превышают необходимый порог индексации в 103%, а потому ее сумма не изменится в сентябре.

Как известно, законодатели в очередной раз обнулили индексацию в 2026 году в рамках требования ст. 41 закона № 4695-IX "О Госбюджете Украины на 2026 год", а январь 2026 года стал новым базовым месяцем для расчетов.

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Впервые возможность индексации возникла в июне на сумму 139,78 грн. Соответствующая сумма не изменилась в июле и августе и, как показывают новые подсчеты, не изменится в следующем месяце. Также, если в качестве базового месяца брать февраль, то индексация составит 103,17 грн.

Изменится ли минимальная зарплата в сентябре

Согласно Госбюджету, с начала года "минималка" в Украине составляет 8 647 грн в месяц, а минимальная почасовая оплата труда равна 52 грн. С 1 сентября повышение соответствующего социального стандарта не запланировано.

Ранее Министерство финансов обнародовало бюджетные планы по пересмотру минимальной зарплаты только на последующие годы. Ведомство предлагает правительству следующие изменения:

  • с 1 января 2027 года — 9 546 грн;
  • с 1 января 2028 года — 10 377 грн;
  • с 1 января 2029 года — 11 114 грн.

Соответствующие показатели несколько превышают прогнозы Национального банка Украины (НБУ), который предполагает, что в 2027 году минимальная заработная плата составит около 8 950 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких регионах больше всего растет заработная плата. Как показывает новое исследование, на рынке труда сохраняется тенденция к повышению доходов украинцев, однако темпы в регионах разные. Лидирует по росту зарплаты Кировоградская область, где средняя заработная плата выросла до 22,5 тыс. грн (на 29%), во Львовской — до 33,5 тыс. грн (на 26%), в Херсонской — до 18,5 тыс. грн (на 23%).

Ранее Новини.LIVE писали о том, что официальный размер минимальной зарплаты значительно меньше заявленного, ведь из этой суммы еще удерживаются налоги. В результате работник получает на руки меньше. Согласно правилам, из зарплаты обязательно вычитают 5% военного сбора и 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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