Минимальная зарплата: Гетманцев призвал повысить уровень до 17 000 грн

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине существует необходимость в поэтапном повышении минимальной заработной платы в течение следующих лет, несмотря на военное положение. В частности, гарантированный государством минимум оплаты труда, который в настоящее время составляет 8 647 грн, должен через несколько лет достичь уровня 17 000 грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

Какую минимальную зарплату предлагают в 2027–2029 годах

Как отметил Гетманцев, необходим постепенный пересмотр официального минимального уровня оплаты труда. Новые показатели должны быть утверждены в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы.

Речь идет о документе, в котором содержатся ориентировочные финансовые показатели для дальнейшего рассмотрения и утверждения правительством при принятии основных смет страны на ближайшие годы.

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, в частности, предлагает в 2027 году установить показатель минимальной заработной платы на уровне 11 000 грн. А также:

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в 2028 году — 13 000 грн;

в 2029 году — 17 000 грн.

Гетманцев объяснил необходимость пересмотра минимальной зарплаты, в частности, тем, что сейчас в Украине самый низкий уровень среди стран — кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС).

Сравнительные показатели. Источник: Д. Гетманцев

При соответствующих условиях граждане, которые полноценно и официально работают весь рабочий день, не могут должным образом обеспечивать свои базовые потребности.

"На данный момент в Украине зафиксирован самый низкий показатель минимальной зарплаты среди стран-кандидатов в ЕС. Мы оказались в ситуации, когда человек тяжело работает целый день, но его зарплаты едва хватает на базовые нужды. В предложениях к Бюджетной декларации на 2027–2029 годы я настаиваю на пересмотре минимальной зарплаты", — говорится в сообщении.

Какие еще доходы предлагают пересмотреть

Вопрос об актуализации минимальной заработной платы рассматривается в контексте государственной бюджетной политики на ближайшие годы.

Среди приоритетов указывается не только рост минимальной зарплаты, но и пересмотр прожиточного минимума, а также, соответственно, пенсий и различных доходов в виде социальных выплат.

Главной проблемой является тот факт, что повышение стандартов существенно зависит от военной ситуации в стране, ведь большая часть бюджета идет на финансирование украинской армии.

Соответствующие решения должны учитывать потребности в финансировании обороны в условиях полномасштабной войны и, параллельно, поддержку экономики.

Ранее Минфин утвердил предложения к Бюджетной декларации относительно размеров минимальной заработной платы на три последующих года на следующем взвешенном уровне:

с 1 января 2027 года — 9 546 грн;

с 1 января 2028 года — 10 377 грн;

с 1 января 2029 года — 11 114 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли ожидать индексации зарплаты в сентябре 2026 года. Впервые возможность осовременивания выплат работникам бюджетной сферы возникла в июне на сумму 139,78 грн. Пересмотр сумм будет возможен, если показатель потребительских цен превысит уровень индексации в 103%.

Еще Новини.LIVE писали о том, как изменилась оплата труда в центральных органах судебной власти. По данным Минфина, в частности, Верховный Суд входит в число лидеров по наиболее существенному росту зарплаты. За шесть месяцев года объем вырос почти на 140 000 грн. Теперь зарплата составляет 446 720 грн (на 45,4% больше). В начале года сумма составляла 307 310 грн.

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