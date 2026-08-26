Зарплата досягла 50 000 грн: яких фахівців шукають та готові платити більше у серпні

Працівники на будівництві. Фото: УНІАН

У 2026 році через дефіцит кадрів на тлі воєнного стану та загальної мобілізації на українському ринку праці спостерігається зростання заробітної плати деяких фахівців, що вже перевищила середньоринкову по країні. Роботодавці змушені покращувати умови та переглядати рівень оплати праці, зокрема представникам робітничої сфери.

Про це свідчать аналітичні дані одного з кадрових порталів, пишуть Новини.LIVE.

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У кого середня зарплата досягла 50 000 грн

За інформацією сайту з пошуку роботи Work.ua, за останній рік заробітна плата низки фахівців підвищилась одразу на кілька тисяч гривень, додавши у сумі від 33% до 100%.

Зокрема, середня заробітна плата перетнула позначку 50 000 грн за вакансією "Покрівельник" (Roofer). У серпні у середньому такі фахівці заробляють на 67% більше, аніж було минулого року. Суму розрахували за даними з 51 вакансії, розміщеної на порталі за останні три місяці. У серпні 2025 року покрівельникам у середньому платили 30 000 грн. Таких фахівців на ринку суттєво бракує, адже кількість вакансій за рік зросла на 127%.

Також роботодавці переглянули оплату праці за вакансіями "Інженер-будівельник" (Civil engineer). Зараз таким працівникам у середньому платять в Україні 50 000 грн, а це на 67% більше, якщо порівнювати з серпнем 2025-го. Суму визначили за даними з 84 вакансій, розміщених на сайті за попередні три місяці. Рік тому інженери-будівельники отримували 30 000 грн. Зарплата підвищилась на тлі зростання кількості пропозицій за останній рік на 21%.

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Окрім того, зросла зарплатня у "Монтажників металоконструкцій" ("Монтажник сталевих конструкцій"/Монтажник скляних конструкцій"), які в середньому тепер отримують 50 000 грн. За рік сума підвищилась на 43%, а кількість вакансій — на 47%. Минулого року такі фахівці отримували у середньому 35 000 грн. Відповідні показники розрахували за 88 вакансіями на порталі за три місяці.

Також цього року більше отримують "Конструктори меблів" ("Дизайнер меблів"/"Проєктувальник меблів"). У серпні за такими вакансіями зарплата становить 50 000 грн, що на 33% більше, ніж було рік тому. Показник визначили за рівнем заробітних плат 202 вакансій, розміщених за останні три місяці. Для таких спеціалістів суми переглянули без прив'язки до дефіциту робочої сили, адже за рік пропозицій такої роботи поменшало на 6%. Минулого року у середньому сума за вакансіями перебувала на рівні 37 500 грн.

Також у переліку тих, у кого середня зарплата перетнула позначку цього року у понад 50 000 грн і вище:

Креативник — 60 000 грн (+100%); Технолог на меблеве виробництво — 55 000 грн (+69%); Арт-директор — 67 500 грн (+69%); Альпініст — 65 000 грн (+63%); Муляр — 65 000 грн (+63%); Тонувальник — 53 500 грн (+53%).

Яка тепер середня зарплата в Україні

За актуальною інформацією сайту з пошуку роботи, у серпні цього року середня заробітна плата за вакансіями в країні перебуває на рівні 30 000 грн. За останні три місяці вона не зазнала змін.

Динаміка зростання зарплати. Джерело: Work.ua

На початку весни становила 28 500 грн, а на початку року — 27 500 грн.

Рік тому українцям у середньому платили 25 000 грн, показник підвищився на 20%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи очікується у вересні індексація заробітної плати. Вперше можливість здійснення перегляду доходів представників бюджетної сефри виникла у червні на суму 139 грн. Нині осучаснення сум стане можливим, якщо показник споживчих цін перевищить рівень індексації у 103%.

Ще Новини.LIVE писали, що у фінансовому комітеті ВРУ виступили за підвищення мінімального рівня заробітної плати в Україні. Там переконані, що новий рівень має бути затверджений у декларації на три подальші роки. Зокрема, пропонують у 2027 році підняти мінімальну зарплату до 11 000 грн, а в 2029 році — до 17 000 грн.