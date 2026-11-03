Кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE

Министерство финансов Украины обнародовало средние показатели начисленной заработной платы сотрудникам центральных органов исполнительной власти в сентябре 2026 года. Сумма составила почти 64 000 грн, что примерно на 5 000 грн больше, чем в прошлом году. При этом в высших судебных органах средняя заработная плата превысила 586 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передают Новини.LIVE.

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ТОП-5 госорганов с самой высокой средней зарплатой

Согласно информации Минфина, в сентябре 2026 года госслужащие получили в среднем на 4 800 грн больше, чем год назад, — 63 880 грн.

По данным за сентябрь, в пятерку государственных органов центрального уровня с самой высокой средней начисленной заработной платой входят:

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг — 105 800 грн;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99 500 грн;

Аппарат Верховной Рады — 96 800 грн;

Министерство социальной политики — 96 300 грн;

Антимонопольный комитет — 94 300 грн.

Где самые высокие вознаграждения в судах в сентябре 2026 года

Также Министерство финансов обнародовало средний показатель начисленного вознаграждения сотрудникам в высших судебных органах. Лидируют в списке судьи:

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Конституционного Суда — 586 900 грн;

Верховного Суда — 332 000 грн;

Высшей квалификационной комиссии судей — 296 300 грн;

Высшего совета правосудия — 293 300 грн;

Высшего антикоррупционного суда — 290 300 грн.

В Минфине уточнили, что речь идет о средних показателях начислений за конкретный месяц, а не о фиксированных окладах.

Почему зарплата в госорганах может меняться

В финансовом ведомстве пояснили, что динамика средней оплаты зависит от сезонных факторов, в частности от периода отпусков, когда предоставляются дополнительные средства, предусмотренные законодательством.

Речь идет о следующих начислениях:

денежные компенсации за неиспользованное время отпусков;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов;

денежную помощь на оздоровление;

выходное пособие в случае увольнения;

прочие выплаты.

Поэтому средняя заработная плата за отдельный месяц необязательно будет отражать стабильный ежемесячный доход работников соответствующего госоргана.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в украинских прифронтовых регионах выросла заработная плата. В частности, в Харьковской области повысилась оплата труда по рабочим специальностям — до 27 500 грн (на 22%). Также выросла зарплата в розничной торговле — до 20 500 грн (на 17%). Больше всего увеличилась заработная плата в сфере логистики — до 30 500 грн (на 11%).

Еще Новини.LIVE писали о том, как изменятся правила индексации зарплат в 2027 году. Они предусмотрены в законопроекте о государственном бюджете. Ожидается, что с января индексацию бюджетников, накопленную в предыдущем году, обнулят. Она будет зависеть от индекса потребительских цен Госстата. В частности, в ноябре сумма индексации должна повыситься до 253 грн.