Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Минфин назвал новые средние суммы зарплат: где платят 587 000 грн

Минфин назвал новые средние суммы зарплат: где платят 587 000 грн

Ua ru
3 ноября 2026 14:30
Космические зарплаты в Украине: где осенью в среднем платят по 586 900 грн Новини.LIVE
Кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE

Министерство финансов Украины обнародовало средние показатели начисленной заработной платы сотрудникам центральных органов исполнительной власти в сентябре 2026 года. Сумма составила почти 64 000 грн, что примерно на 5 000 грн больше, чем в прошлом году. При этом в высших судебных органах средняя заработная плата превысила 586 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передают Новини.LIVE.

Реклама

ТОП-5 госорганов с самой высокой средней зарплатой

Согласно информации Минфина, в сентябре 2026 года госслужащие получили в среднем на 4 800 грн больше, чем год назад, — 63 880 грн.

По данным за сентябрь, в пятерку государственных органов центрального уровня с самой высокой средней начисленной заработной платой входят:

  • Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг — 105 800 грн;
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99 500 грн;
  • Аппарат Верховной Рады — 96 800 грн;
  • Министерство социальной политики — 96 300 грн;
  • Антимонопольный комитет — 94 300 грн.

Где самые высокие вознаграждения в судах в сентябре 2026 года

Также Министерство финансов обнародовало средний показатель начисленного вознаграждения сотрудникам в высших судебных органах. Лидируют в списке судьи:

Читайте также:
  • Конституционного Суда — 586 900 грн;
  • Верховного Суда — 332 000 грн;
  • Высшей квалификационной комиссии судей — 296 300 грн;
  • Высшего совета правосудия — 293 300 грн;
  • Высшего антикоррупционного суда — 290 300 грн.

В Минфине уточнили, что речь идет о средних показателях начислений за конкретный месяц, а не о фиксированных окладах.

Почему зарплата в госорганах может меняться

В финансовом ведомстве пояснили, что динамика средней оплаты зависит от сезонных факторов, в частности от периода отпусков, когда предоставляются дополнительные средства, предусмотренные законодательством.

Речь идет о следующих начислениях:

  • денежные компенсации за неиспользованное время отпусков;
  • материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов;
  • денежную помощь на оздоровление;
  • выходное пособие в случае увольнения;
  • прочие выплаты.

Поэтому средняя заработная плата за отдельный месяц необязательно будет отражать стабильный ежемесячный доход работников соответствующего госоргана.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в украинских прифронтовых регионах выросла заработная плата. В частности, в Харьковской области повысилась оплата труда по рабочим специальностям — до 27 500 грн (на 22%). Также выросла зарплата в розничной торговле — до 20 500 грн (на 17%). Больше всего увеличилась заработная плата в сфере логистики — до 30 500 грн (на 11%).

Еще Новини.LIVE писали о том, как изменятся правила индексации зарплат в 2027 году. Они предусмотрены в законопроекте о государственном бюджете. Ожидается, что с января индексацию бюджетников, накопленную в предыдущем году, обнулят. Она будет зависеть от индекса потребительских цен Госстата. В частности, в ноябре сумма индексации должна повыситься до 253 грн.

Минфин зарплаты работа деньги чиновники
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации