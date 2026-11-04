Работники могут потерять 20% зарплаты: кому грозит
В Государственной службе по вопросам труда рассказали, при каких условиях работникам могут грозить удержания из заработной платы. Такой подход возможен в ряде случаев, однако существует определенный предел допустимого процента удержаний. Также известно, как действовать в случае несогласия с удержанием части заработка.
О том, что может ждать работников в ноябре, рассказывает издание Новини.LIVE.
При каких условиях работодатели могут удерживать часть зарплаты
По информации Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда, согласно закону "Об оплате труда" и Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), работники могут недополучить часть заработной платы.
Согласно ст. 127 КЗоТ, среди оснований для удержания суммы заработной платы:
- Несвоевременный возврат аванса — если работник не выполнил соответствующее обязательство;
- Ошибочно начисленная завышенная сумма заработной платы — в ситуациях, когда избыточное начисление возникло при расчете;
- Неиспользованные средства на командировку — если работником не была возвращена соответствующая сумма в установленный срок;
- Возмещение ущерба, причиненного предприятию, учреждению или организации, в случаях, предусмотренных законодательством;
- Удержания за неотработанные дни отпуска — в случае увольнения до окончания индивидуального рабочего года, за который был предоставлен отпуск, за исключением определенных случаев.
Также компании могут производить следующие удержания:
- налоги/обязательные платежи;
- алименты/исполнительные документы.
В то же время не все переплаченные суммы дают работодателю право автоматически удерживать излишне начисленные средства.
В какие сроки должны быть произведены отчисления
Для проведения отчислений предприятие должно соблюдать установленные законом сроки. В частности, если речь идет о возврате аванса, неиспользованных сумм или излишне переплаченных вследствие расчетных ошибок — работодатель должен издать соответствующее распоряжение не позднее одного месяца с даты истечения срока возврата денег или с момента выплаты ошибочно начисленной суммы.
В то же время предприятия должны соблюдать и другие условия, установленные Трудовым кодексом, в частности речь идет об отсутствии споров со стороны работников относительно оснований и размеров удержаний.
Сколько работодатель может удержать процентов из зарплаты
Предприятия не могут по собственному усмотрению определять любую сумму удержания. Необходимо учитывать законное основание для удержания и утвержденные ограничения.
Вопрос о размере удерживаемой суммы прописан в ст. 128 Трудового кодекса. Согласно ей, применяются следующие ограничения:
- До 20% — общее ограничение на удержание сумм при каждой выплате зарплаты;
- До 50% — в ситуациях, отдельно предусмотренных нормами законодательства.
Как действовать в случае несогласия работника с удержанием суммы
Работники имеют право обжаловать соответствующие действия в установленном законом порядке, если считают, что работодатели безосновательно удержали часть зарплаты или нарушили утвержденный порядок. Граждане могут обратиться в суд в следующих случаях:
- отсутствуют законные основания для удержания;
- неправильно определены суммы задолженности;
- нарушены сроки или порядок оформления удержания;
- превышен допустимый размер удержаний.
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