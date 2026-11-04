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Главная Финансы Работники могут потерять 20% зарплаты: кому грозит

Работники могут потерять 20% зарплаты: кому грозит

Ua ru
4 ноября 2026 14:30
Зарплату могут урезать: в Гоструде объяснили, что ждет работников Новини.LIVE
Гривневая купюра в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, при каких условиях работникам могут грозить удержания из заработной платы. Такой подход возможен в ряде случаев, однако существует определенный предел допустимого процента удержаний. Также известно, как действовать в случае несогласия с удержанием части заработка.

О том, что может ждать работников в ноябре, рассказывает издание Новини.LIVE.

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При каких условиях работодатели могут удерживать часть зарплаты

По информации Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда, согласно закону "Об оплате труда" и Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), работники могут недополучить часть заработной платы.

Согласно ст. 127 КЗоТ, среди оснований для удержания суммы заработной платы:

  1. Несвоевременный возврат аванса — если работник не выполнил соответствующее обязательство;
  2. Ошибочно начисленная завышенная сумма заработной платы — в ситуациях, когда избыточное начисление возникло при расчете;
  3. Неиспользованные средства на командировку — если работником не была возвращена соответствующая сумма в установленный срок;
  4. Возмещение ущерба, причиненного предприятию, учреждению или организации, в случаях, предусмотренных законодательством;
  5. Удержания за неотработанные дни отпуска — в случае увольнения до окончания индивидуального рабочего года, за который был предоставлен отпуск, за исключением определенных случаев.

Также компании могут производить следующие удержания:

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  • налоги/обязательные платежи;
  • алименты/исполнительные документы.

В то же время не все переплаченные суммы дают работодателю право автоматически удерживать излишне начисленные средства.

В какие сроки должны быть произведены отчисления

Для проведения отчислений предприятие должно соблюдать установленные законом сроки. В частности, если речь идет о возврате аванса, неиспользованных сумм или излишне переплаченных вследствие расчетных ошибок — работодатель должен издать соответствующее распоряжение не позднее одного месяца с даты истечения срока возврата денег или с момента выплаты ошибочно начисленной суммы.

В то же время предприятия должны соблюдать и другие условия, установленные Трудовым кодексом, в частности речь идет об отсутствии споров со стороны работников относительно оснований и размеров удержаний.

Сколько работодатель может удержать процентов из зарплаты

Предприятия не могут по собственному усмотрению определять любую сумму удержания. Необходимо учитывать законное основание для удержания и утвержденные ограничения.

Вопрос о размере удерживаемой суммы прописан в ст. 128 Трудового кодекса. Согласно ей, применяются следующие ограничения:

  1. До 20% — общее ограничение на удержание сумм при каждой выплате зарплаты;
  2. До 50% — в ситуациях, отдельно предусмотренных нормами законодательства.

Как действовать в случае несогласия работника с удержанием суммы

Работники имеют право обжаловать соответствующие действия в установленном законом порядке, если считают, что работодатели безосновательно удержали часть зарплаты или нарушили утвержденный порядок. Граждане могут обратиться в суд в следующих случаях:

  • отсутствуют законные основания для удержания;
  • неправильно определены суммы задолженности;
  • нарушены сроки или порядок оформления удержания;
  • превышен допустимый размер удержаний.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство финансов раскрыло средний показатель начисленных денежных вознаграждений в высших судебных органах. Лидеры списка: Конституционный Суд — 586 900 грн, Верховный Суд — 332 000 грн, Высшая квалификационная комиссия судей — 296 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что кадровые аналитики исследовали ситуацию на рынке труда в Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Согласно результатам, в прифронтовых регионах средняя заработная плата выросла. В частности, в Харьковской области в сфере логистики — до 30 500 грн (на 11%), в Сумской области в сфере логистики — до 27 500 грн (на 22%), в Херсонском регионе в сфере производства — до 24 000 грн (на 19%).

зарплаты выплаты работа деньги сотрудники
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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