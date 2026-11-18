Ребенок с врачами в медицинском кабинете. Фото: Magnific

В Украине медицинским работникам учреждений образования, спорта и социальной защиты могут повысить базовые должностные оклады до 14 000 — 40 000 грн с 1 января 2027 года. Это произойдет при условии, что Кабинет министров поддержит соответствующую петицию, набравшую необходимое количество голосов для рассмотрения.

О том, как украинцы призывают изменить оплату труда, рассказывают Новини.LIVE.

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Необходимость пересмотра зарплаты врачей в образовательных учреждениях

Как отмечается на сайте правительства, петиция о пересмотре базовых окладов для медиков учреждений бюджетной сферы — образования, молодежи и спорта, социальной защиты населения — была сформирована от имени медицинского сообщества и украинских граждан.

В обращении правительство призывают обеспечить надлежащий уровень оплаты труда медицинских работников системы здравоохранения в вышеуказанных учреждениях, поскольку их должностные оклады до сих пор регулируются постановлением Кабинета министров № 1298 от 30 августа 2002 года, что не соответствует современным экономическим реалиям.

Как отмечается в петиции, с начала 2022 года полмиллиона медицинских работников получают повышенные выплаты в рамках постановления правительства № 28, которое гарантирует минимум в размере 20 000 грн для врача и 13 500 грн для медсестер. Выплаты за это время не пересматривались, несмотря на рост инфляции.

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В то же время нормы постановления до сих пор не распространяются на медицинских работников в учреждениях образования, спорта и социальной защиты, хотя они выполняют одинаковую по сложности и ответственности работу.

Какие предлагают установить должностные оклады

Согласно сообщению автора петиции, с 1 января 2027 года в Украине необходимо установить гарантированный минимум оплаты труда для всех медиков, введя новые базовые должностные оклады (без учета надбавок за боевые действия, ночные дежурства или совместительство):

Для врачей — не менее 40 000 грн;

Для фельдшеров и медицинских сестер — не менее 27 000 грн;

Для младшего медперсонала — не менее 14 000 грн.

Соответствующие государственные гарантии предлагается распространить на медицинский персонал во всех бюджетных и коммунальных учреждениях образования, физической культуры и спорта, социальной защиты населения.

Кроме того, рекомендуется ввести ежегодную индексацию минимальных окладов на уровень не ниже инфляции в стране.

"Запретить манипуляции со ставками: руководители учреждений не должны обеспечивать гарантированный минимум за счет сокращения ставок или перевода на неполную занятость. Такие действия должны служить основанием для увольнения руководителя... Достойная зарплата медика — это вопрос сохранения кадрового потенциала, национальной безопасности и будущего Украины", — говорится в петиции.

Когда правительство должно вынести решение по рассмотрению петиции

Петиция №41/010948-26эп об устранении дискриминации в оплате труда набрала на платформе на сайте правительства необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов с момента ее регистрации (17 сентября 2026 года), хотя до завершения голосования осталось еще 29 дней.

Согласно закону "Об обращениях граждан" и постановлению правительства № 457, Кабинет министров должен рассматривать электронные петиции, набравшие необходимое количество голосов, безотлагательно, однако не позднее чем через 10 рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

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