Зарплаты госслужащих: минимальные оклады и премии в апреле

В апреле 2026 года работникам государственной службы начислят заработную плату с соблюдением требований относительно четко утвержденного размера минимального должностного оклада, премий и надбавок. Пересмотра гарантированных выплат в следующем месяце не ожидается.

О том, на какие суммы смогут рассчитывать госслужащие, рассказывают Новини.LIVE.

Минимальные оклады госслужащих в апреле

Выплата заработной платы работникам государственной службы в апреле текущего года будет осуществляться в рамках закона 4282-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей". Среди прочего, он предусматривает начисление повышенного уровня минимального должностного оклада в 2026 году.

Правила начисления заработной платы работников госслужбы предусматривают учет несколько составляющих:

Постоянная зарплата, куда входит: должностной оклад, надбавки за выслугу лет и за ранг государственного служащего. Вариативная зарплата, состоящая: из месячной/квартальной премии в зависимости от личного вклада в общий результат работы госоргана, премии по результатам оценки за год.

В апреле на должностные оклады госслужащих установлены минимальные и максимальные пределы. Меньше всего могут начислять таким работникам 8 320 грн. В этом году минимальный оклад равен 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Соответствующий показатель составляет 3 328 грн.

В то же время размер верхней границы должностного оклада на должностях руководителей государственных органов, относящихся к первому типу, юрисдикция которых охватывает все регионы, не может превышать 15 минимальных должностных окладов.

Учитывая это, госслужащим могут максимально начислить 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Максимальные премии, доплаты и надбавки

В апреле премия работника государственной службы не будет превышать законодательно утвержденный уровень. Речь идет о следующих размерах:

месячная премия — 30% от оклада за месяц;

квартальная премия — 90% от оклада;

общий размер премий за год — 30% фонда зарплаты за год.

Также предусмотрены надбавки к окладам за ранги. Они минимально составляют 200 грн, а максимально — 1 000 грн.

Предусматриваются надбавки за выслугу лет в размере 2% от оклада за каждый год стажа госслужбы, однако не выше 30% оклада.

Возможна материальная помощь при уходе в ежегодный основной отпуск продолжительностью в 30 календарных дней. Сумма выплаты равна среднемесячной заработной плате.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году выросла оплата труда работников социальной сферы. Согласно новым нормам законодательства, рост окладов составляет примерно +150% против прежнего уровня.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в этом году некоторым работникам культуры начнут дополнительно начислять доплаты. Согласно решению Министерства культуры, речь идет о 15% от оклада.

Частые вопросы

Как хотят ограничить зарплаты госслужащих

В Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий установление "потолка" на месячную зарплату (денежное обеспечение) для чиновников госорганов, местного самоуправления, глав и членов исполнительных органов, руководителей компаний. Предлагают сумму, не превышающую размер месячного денежного обеспечения военнослужащих, с учетом денежных вознаграждений за боевые действия.

Какая будет минимальная зарплата в апреле

Показатель минимальной зарплаты в апреле не претерпит изменений. Работодатели должны гарантировать оплату труда в следующем месяце на таком минимально допустимом уровне:

52 грн — за почасовой труд (48 грн было в 2025 году);

8 647 грн — за месячную работу (было 8 000 грн).

После вычета налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), украинцам будут выплачивать по 6 658 грн.