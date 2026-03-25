Зарплаты соцработников: новые нюансы в оплате труда в 2026 году

Зарплаты соцработников: новые нюансы в оплате труда в 2026 году

Дата публикации 25 марта 2026 14:30
Зарплаты соцработников: новые нюансы в оплате труда в 2026 году
Деньги в кошельке в руках человека. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году должностные оклады работников сферы социальных и реабилитационных услуг, от работы которых напрямую зависит доступность и качество поддержки людей, выросли. В Министерстве социальной политики дали разъяснение новых норм постановления Кабинета министров о повышении оплаты труда.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.

Новые правила в оплате труда в сфере социальных услуг

Как отмечается, речь идет о применении постановления правительства № 1750, предусматривающего повышение оплаты труда работников сферы предоставления социального и реабилитационного обслуживания.

Согласно нормам постановления, при определении граничных размеров окладов должен применяться дополнительный коэффициент повышения 2,5. В ведомстве объяснили, что имеется в виду. Это будет означать рост окладов примерно на +150% против прежних сумм.

Там отметили, что такой коэффициент должен распространяться на всех работников, должности которых предусматриваются штатными расписаниями для соцработников и поставщиков реабилитационных сервисов, однако не касается специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Оплату труда таких категорий граждан регулирует отдельное постановление правительства № 868.

Определяется оплата труда таких работников на основе Единой тарифной сетки, отраслевых условий, других нормативно-правовых актов.

Другие повышения должностных окладов, предусмотренные разными нормами (в частности, за вредные условия труда), должны рассчитываться от оклада, который уже определен с учетом коэффициента 2,5.

Как изменились оклады у социальных работников

Инициатива по повышению окладов призвана удержать профессиональные кадры и обеспечить развитие социальных и реабилитационных услуг. Речь идет о таких изменениях в размерах окладов:

  • социальный менеджер (15 тарифный разряд) — до 20 607 грн (было 8 243 грн);
  • специалист по соцработе (12 тарифный разряд) — до 16 932 грн (было 6 773 грн);
  • младшая медицинская сестра (4 тарифный разряд) — до 10 145 грн (было 4 058 грн).


Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году некоторые работники культуры начнут получать дополнительно 15% от должностного оклада. Это предусмотрено решением Министерства культуры и информполитики.

Еще мы писали, что в Украине парламент просят изменить правила начисления зарплаты работникам госслужбы. Речь идет о привязке зарплаты к размеру выплат военнослужащих.

Частые вопросы

Есть ли разница между соцработником и соцрабочим

В Украине социальное обслуживание могут предоставлять соцработники и соцрабочие. Однако между ними есть существенная разница. Социальными работниками называют специалистов с высшим образованием, работа которых заключается в организации, планировании, анализе и предоставлении соцуслуг. Тогда как социальные рабочие являются специалистами со средним/специальным образованием, которые непосредственно предоставляют бытовые услуги и осуществляют уход на дому.

Где найти соцработника для обслуживания

Граждане, нуждающиеся в помощи со стороны социальных работников, должны обратиться за получением таких услуг в ближайший Терцентр социального обслуживания. Чтобы получить соцобслуживание, необходимо подать заявление, декларацию о доходах, справку о состоянии здоровья. На основе этого будет принято решение о назначении предоставления соцуслуг.

зарплаты выплаты работа деньги социальная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
