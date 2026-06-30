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Главная Финансы Зарплаты людей с инвалидностью выросли: кому платят 80 000 грн

Зарплаты людей с инвалидностью выросли: кому платят 80 000 грн

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Дата публикации 30 июня 2026 14:34
Зарплата для людей с инвалидностью достигла 80 000 грн: Топ-10 вакансий
Человек в инвалидной коляске. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине во время военного положения рынок труда стал более инклюзивным. В частности, за последний год наблюдается тенденция к росту числа вакансий и уровня оплаты труда для людей с инвалидностью.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на анализ OLX Работа.

Увеличение числа предложений работы для людей с инвалидностью

Согласно исследованию, работодатели в последнее время стали чаще публиковать предложения о работе и предлагать конкурентоспособную заработную плату по ряду профессий для людей с инвалидностью. Иногда размер денежного вознаграждения даже может превышать среднерыночный уровень.

Результаты анализа продемонстрировали усиление тенденции к инклюзивности: изменился не только спрос бизнеса на кадры со статусом инвалидности, но и подход к найму и оценке потенциальных кандидатов.

В частности, динамика размещения работодателями вакансий для людей с инвалидностью на кадровом портале выглядит следующим образом:

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  • в мае 2026 года — 13 135 вакансий;
  • в мае 2025 года — 11 225 вакансий.

С учетом соответствующих показателей за последний год количество таких предложений увеличилось на 17%.

Как изменились размеры инклюзивных зарплат за год

Согласно исследованию, по вакансиям, открытым для граждан с инвалидностью, наблюдается положительная динамика роста оплаты труда. В мае текущего года в среднем таким работникам предлагали зарплату в размере 26 400 грн. Этот показатель на 26% превысил уровень предыдущего года.

Также в анализе были сопоставлены вакансии с самыми высокими средними зарплатами для людей с инвалидностью и рыночные зарплаты. Он показал, что работодатели больше всего готовы платить штукатурам — 80 000 грн. Этот показатель на 23% выше среднего уровня на рынке, где гражданам предлагают 65 000 грн.

Также в списке Топ-10 приведены следующие зарплаты для людей с инвалидностью, в зависимости от вида работы, по сравнению с обычными на рынке труда:

  1. Фасадчик — 75 000 грн против рыночных 57 000 грн (+32%);
  2. Каменщик — 73 300 грн против 57 500 грн (+27%);
  3. Дальнобойщик — 60 000 грн против 58 800 грн (+2%);
  4. Стоматолог — 60 000 грн против 32 500 грн (+85%);
  5. Кузовщик — 56 300 грн против 50 000 грн (+13%);
  6. Монтажник — 50 000 грн против 35 000 грн (+43%);
  7. Автомаляр — 50 000 грн против 37 800 грн (+32%);
  8. Маляр — 50 000 грн против 35 900 грн (+39%);
  9. Автоэлектрик — 50 000 грн против 42 500 грн (+18%).

Еще Новини.LIVE писали, что по состоянию на июнь средняя зарплата в сфере культуры составляет 28 000 грн. Однако у некоторых специалистов за последний год существенно выросла оплата труда на фоне сокращения количества вакансий на 28%. Известно, кому в стране готовы платить 70 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что минимальный размер оклада государственных служащих составляет 8 320 грн. В то же время максимальный размер оклада на должностях руководителей государственных органов первого типа достигает 15 минимальных окладов. В этом году речь идет о сумме в 124 800 грн.

зарплаты работа инвалидность
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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