Минимальные и максимальные оклады госслужащих в июле: кто получит 124 800 грн

Женщина с планшетом в офисе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года в Украине государственные служащие смогут рассчитывать на четко установленные минимальные и максимальные должностные оклады, премии и различные надбавки. Известно, какие суммы им гарантирует государство и какие правила будут действовать в следующем месяце.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на закон № 4282-IX.

Какими будут минимальные и максимальные оклады госслужащих в июле

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов к оплате труда госслужащих на основе классификации должностей", госслужащие могут рассчитывать на четко утвержденный минимальный должностной оклад, который был пересмотрен в 2026 году.

Согласно правилам для государственных служащих, в оплаты труда должны входить следующие составляющие:

Фиксированная заработная плата, состоящая из должностного оклада, надбавок за выслугу лет и за ранг государственного служащего. Вариативная зарплата, в которую входят месячные или квартальные премии в зависимости от уровня личного вклада в общий результат работы, а также премии по итогам года.

В июле на должностные оклады государственных служащих установлены минимальные и максимальные ограничения. Согласно нормам, таким работникам не могут начислять менее 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В этом году соответствующий показатель составляет 3 328 грн, а потому сумма минимального оклада равна 8 320 грн.

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Ограничение на максимальную сумму должностного оклада на должностях руководителей госорганов первого типа, юрисдикция которых распространяется на все регионы, составляет 15 минимальных должностных окладов. Таким образом, максимальный оклад может достигать 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Какие начисляются премии, доплаты и надбавки

Что касается вариативной составляющей заработной платы работников государственной службы, то, в частности, на премии установлены четкие ограничения, которые нельзя превышать:

для месячной премии — 30% от должностного оклада;

для квартальной премии — 90% от должностного оклада;

для общего размера премии за год — 30% фонда заработной платы за год.

В 2026 году правительство утвердило размеры надбавок к окладам по рангам: минимум — 200 грн, а максимум — 1 000 грн.

Также начисляется надбавка за выслугу лет. Согласно действующим правилам, такие доплаты составляют 2% от должностного оклада за каждый год стажа государственной службы, однако в сумме не могут превышать 30% оклада.

Кроме того, госслужащие будут иметь право на материальную помощь при выходе в ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней. Выплата соответствует среднемесячному доходу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы просят изменить подход к начислению зарплаты работникам госслужбы. Согласно петиции, систему оплаты труда рекомендуют привязать не только к ставке, но и к качеству выполненных задач. Считается, что во время войны зарплата должна зависеть от эффективности труда.

Также Новини.LIVE рассказывали о действующих правилах оплаты труда несовершеннолетних работников. Такие граждане в трудовых отношениях приравниваются по правам к совершеннолетним, однако в вопросах охраны труда, рабочего времени и отпусков имеют право на льготы. Среди преимуществ: в случае выполнения полной нормы труда размер зарплаты устанавливается на том же уровне, что и у взрослых.