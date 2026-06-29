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Главная Финансы Зарплата достигла 70 000 грн: кому в сфере культуры платят больше

Зарплата достигла 70 000 грн: кому в сфере культуры платят больше

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 14:30
Зарплаты в Украине: кому в сфере культуры гарантируют 70 000 грн
Девушка с блокнотом и карандашом, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в сфере культуры средняя заработная плата составляет 28 000 грн по состоянию на конец июня 2026 года. При этом некоторым специалистам этой отрасли работодатели за последний год существенно повысили оплату труда — до 70 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua, передают Новини.LIVE.

Средняя зарплата в сфере культуры в Украине

Согласно информации сайта по поиску работы, на украинском рынке труда специалистам категории "Культура, музыка, шоу-бизнес" в среднем платят 28 000 грн. Речь идет о медиане зарплат по данным 1 295 вакансий, размещенных на кадровом портале в соответствующей категории за последние три месяца.

Из общего числа опубликованных вакансий диапазон зарплат следующий:

  • 18% — работодатели гарантируют от 25 000 до 30 000 грн;
  • 16,4% — обещают от 20 000 до 25 000 грн;
  • 18,8% — предлагают от 15 000 до 20 000 грн;
  • 9,4% — предлагают от 55 000 до 171 000 грн;
  • 5,8% — гарантируют от 40 000 до 45 000 грн;
  • 3,7% — обещают от 45 000 до 50 000 грн;
  • 2,2% — предоставляют от 50 000 до 55 000 грн.
зарплати 2026 рік
Зарплаты в сфере культуры. Источник: work.ua

У кого из специалистов больше всего выросла зарплата

Согласно данным портала, больше всего за последний год в этой сфере выросла заработная плата у авторов (писателей). По состоянию на июнь 2026 года в среднем им гарантируют 44 000 грн. Это на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Медиана зарплат рассчитана на основе данных по 53 вакансиям, размещенным на сайте за последние три месяца. Однако количество вакансий за год сократилось на 28%.

зарплати 2026 рік
График изменения зарплаты. Источник: work.ua

Большинство предложений такой работы (37,7%) предусматривают заработную плату от 64 000 до 70 000 грн. В 20,8% вакансий зарплата указана на уровне от 22 000 до 28 000 грн, в 11,3% — от 34 000 до 40 000 грн.

зарплати 2026 рік
Диапазон зарплат. Источник: work.ua

Также в сфере культуры и шоу-бизнеса в этом месяце фиксируются следующие средние зарплаты:

  • Motion-дизайнер — 45 000 грн (+16% за год);
  • Продюсер — 42 500 грн (+13%);
  • Сценарист — 38 100 грн (+39%);
  • Видеомонтажер — 32 500 грн (+12%);
  • Режиссер — 32 500 грн (+8%);
  • Ивент-менеджер — 31 500 грн (+3%);
  • Ведущий — 31 500 грн (+26%);
  • Видеооператор — 31 000 грн (+3%);
  • Телеведущий — 28 000 грн (-7%);
  • Фотограф — 27 000 грн (+13%);
  • Актер — 27 000 грн (+8%);
  • Видеомейкер — 26 000 грн (-13%);
  • Аниматор — 21 500 грн (+13%);
  • Гример — 19 500 грн (+39%);
  • Хореограф — 17 500 грн (+21%).

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зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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