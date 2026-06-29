Зарплаты в Украине: кому в сфере культуры гарантируют 70 000 грн

Зарплата достигла 70 000 грн: кому в сфере культуры платят больше
В Украине в сфере культуры средняя заработная плата составляет 28 000 грн по состоянию на конец июня 2026 года. При этом некоторым специалистам этой отрасли работодатели за последний год существенно повысили оплату труда — до 70 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua, передают Новини.LIVE.
Средняя зарплата в сфере культуры в Украине
Согласно информации сайта по поиску работы, на украинском рынке труда специалистам категории "Культура, музыка, шоу-бизнес" в среднем платят 28 000 грн. Речь идет о медиане зарплат по данным 1 295 вакансий, размещенных на кадровом портале в соответствующей категории за последние три месяца.
Из общего числа опубликованных вакансий диапазон зарплат следующий:
- 18% — работодатели гарантируют от 25 000 до 30 000 грн;
- 16,4% — обещают от 20 000 до 25 000 грн;
- 18,8% — предлагают от 15 000 до 20 000 грн;
- 9,4% — предлагают от 55 000 до 171 000 грн;
- 5,8% — гарантируют от 40 000 до 45 000 грн;
- 3,7% — обещают от 45 000 до 50 000 грн;
- 2,2% — предоставляют от 50 000 до 55 000 грн.
У кого из специалистов больше всего выросла зарплата
Согласно данным портала, больше всего за последний год в этой сфере выросла заработная плата у авторов (писателей). По состоянию на июнь 2026 года в среднем им гарантируют 44 000 грн. Это на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Медиана зарплат рассчитана на основе данных по 53 вакансиям, размещенным на сайте за последние три месяца. Однако количество вакансий за год сократилось на 28%.
Большинство предложений такой работы (37,7%) предусматривают заработную плату от 64 000 до 70 000 грн. В 20,8% вакансий зарплата указана на уровне от 22 000 до 28 000 грн, в 11,3% — от 34 000 до 40 000 грн.
Также в сфере культуры и шоу-бизнеса в этом месяце фиксируются следующие средние зарплаты:
- Motion-дизайнер — 45 000 грн (+16% за год);
- Продюсер — 42 500 грн (+13%);
- Сценарист — 38 100 грн (+39%);
- Видеомонтажер — 32 500 грн (+12%);
- Режиссер — 32 500 грн (+8%);
- Ивент-менеджер — 31 500 грн (+3%);
- Ведущий — 31 500 грн (+26%);
- Видеооператор — 31 000 грн (+3%);
- Телеведущий — 28 000 грн (-7%);
- Фотограф — 27 000 грн (+13%);
- Актер — 27 000 грн (+8%);
- Видеомейкер — 26 000 грн (-13%);
- Аниматор — 21 500 грн (+13%);
- Гример — 19 500 грн (+39%);
- Хореограф — 17 500 грн (+21%).
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