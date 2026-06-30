Зарплата для людей з інвалідністю сягнула 80 000 грн: Топ-10 вакансій

Людина в інвалідному візку. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні під час воєнного стану ринок праці став більш інклюзивним. Зокрема, за останній рік спостерігається тенденція до зростання вакансій та рівня оплати праці для людей з інвалідністю.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на аналіз OLX Робота.

Збільшення числа пропозицій роботи для людей з інвалідністю

Згідно з дослідженням, роботодавці останнім часом стали регулярніше поширювати пропозиції роботи та конкурентну оплату праці за низкою професій для осіб з інвалідністю. Іноді суми грошової мотивації навіть можуть перевищувати середньоринковий рівень.

Результати аналізу продемонстрували збільшення тенденції до інклюзивності: змінився не лише попит бізнесу на кадри зі статусом інвалідності, а й підхід до найму та оцінювання потенційних кандидатів.

Зокрема, динаміка зміни на кадровому порталі розміщення роботодавцями вакансій для осіб з інвалідністю така:

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у травні 2026 року — 13 135 вакансій;

у травні 2025 року — 11 225 вкансій.

З огляду на відповідні показники, за останній рік кількість таких пропозицій підвищилась на 17%.

Як змінились суми інклюзивних зарплат за рік

Згідно з дослідженням, за вакансіями, відкритими для громадян з інвалідністю, спостерігається позитивна динаміка щодо зростання оплати праці. У травні поточного року у середньому таким працівникам пропонували зарплату на рівні 26 400 грн. Показник на 26% перевищив рівень попереднього року.

Також в аналізі було порівняно вакансії із найвищими середніми зарплатами для осіб з інвалідністю та ринковими зарплатами. Він засвідчив, що роботодавці найбільше готові платити штукатурам — 80 000 грн. Показник на 23% вищий за середній рівень на ринку, де пропонують громадянам 65 000 грн.

Також у списку Топ-10 наступні зарплати для людей з інвалідністю, залежно від виду роботи, проти звичайних на ринку праці:

Фасадник — 75 000 грн проти ринкових 57 000 грн (+32%); Муляр — 73 300 грн проти 57 500 грн (+27%); Далекобійник — 60 000 грн проти 58 800 грн (+2%); Стоматолог — 60 000 грн проти 32 500 грн (+85%); Рихтувальник — 56 300 грн проти 50 000 грн (+13%); Монтажник — 50 000 грн проти 35 000 грн (+43%); Автомаляр — 50 000 грн проти 37 800 грн (+32%); Маляр — 50 000 грн проти 35 900 грн (+39%); Автоелектрик — 50 000 грн проти 42 500 грн (+18%).

Ще Новини.LIVE писали, що станом на червень середня зарплата у галузі культури становить 28 000 грн. Однак у деяких спеціалістів суттєво зросла оплата праці за останній рік на тлі зниження кількості вакансій на 28%. Відомо, кому в країні готові платити 70 000 грн.

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