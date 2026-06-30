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Головна Фінанси Зарплати людей з інвалідністю зросли: кому платять 80 000 грн

Зарплати людей з інвалідністю зросли: кому платять 80 000 грн

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Дата публікації: 30 червня 2026 14:34
Зарплата для людей з інвалідністю сягнула 80 000 грн: Топ-10 вакансій
Людина в інвалідному візку. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні під час воєнного стану ринок праці став більш інклюзивним. Зокрема, за останній рік спостерігається тенденція до зростання вакансій та рівня оплати праці для людей з інвалідністю.  

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на аналіз OLX Робота.

Збільшення числа пропозицій роботи для людей з інвалідністю

Згідно з дослідженням, роботодавці останнім часом стали регулярніше поширювати пропозиції роботи та конкурентну оплату праці за низкою професій для осіб з інвалідністю. Іноді суми грошової мотивації навіть можуть перевищувати середньоринковий рівень. 

Результати аналізу продемонстрували збільшення тенденції до інклюзивності: змінився не лише попит бізнесу на кадри зі статусом інвалідності, а й підхід до найму та оцінювання потенційних кандидатів. 

Зокрема, динаміка зміни на кадровому порталі розміщення роботодавцями вакансій для осіб з інвалідністю така:

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  • у травні 2026 року — 13 135 вакансій;
  • у травні 2025 року — 11 225 вкансій. 

З огляду на відповідні показники, за останній рік кількість таких пропозицій підвищилась на 17%.

Як змінились суми інклюзивних зарплат за рік

Згідно з дослідженням, за вакансіями, відкритими для громадян з інвалідністю, спостерігається позитивна динаміка щодо зростання оплати праці. У травні поточного року у середньому таким працівникам пропонували зарплату на рівні 26 400 грн. Показник на 26% перевищив рівень попереднього року.

Також в аналізі було порівняно вакансії із найвищими середніми зарплатами для осіб з інвалідністю та ринковими зарплатами. Він засвідчив, що роботодавці найбільше готові платити штукатурам — 80 000 грн. Показник на 23% вищий за середній рівень на ринку, де пропонують громадянам 65 000 грн.

Також у списку Топ-10 наступні зарплати для людей з інвалідністю, залежно від виду роботи, проти звичайних на ринку праці:

  1. Фасадник — 75 000 грн проти ринкових 57 000 грн (+32%); 
  2. Муляр — 73 300 грн проти 57 500 грн (+27%); 
  3. Далекобійник — 60 000 грн проти 58 800 грн (+2%); 
  4. Стоматолог — 60 000 грн проти 32 500 грн (+85%); 
  5. Рихтувальник — 56 300 грн проти 50 000 грн (+13%); 
  6. Монтажник — 50 000 грн проти 35 000 грн (+43%); 
  7. Автомаляр — 50 000 грн проти 37 800 грн (+32%); 
  8. Маляр — 50 000 грн проти 35 900 грн (+39%); 
  9. Автоелектрик — 50 000 грн проти 42 500 грн (+18%).

Ще Новини.LIVE писали, що станом на червень середня зарплата у галузі культури становить 28 000 грн. Однак у деяких спеціалістів суттєво зросла оплата праці за останній рік на тлі зниження кількості вакансій на 28%. Відомо, кому в країні готові платити 70 000 грн. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мінімальна сума окладу державних службовців становить 8 320 грн. Водночас, максимальний розмір окладу на посадах керівників державних органів першого типу досягає 15 мінімальних окладів. Цьогоріч йдеться про суму у 124 800 грн. 

зарплати робота інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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