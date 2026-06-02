Подработка для школьников: какие выплаты гарантирует трудовое законодательство в Украине

Многие подростки используют каникулы, как возможность для подработки. Но прежде чем устроиться на работу, нужно знать, какие привилегии гарантирует несовершеннолетним трудовое законодательство. В частности по оплате труда.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Государственной службы Украины по вопросам труда.

Как оплачивают труд несовершеннолетних

Работникам в возрасте до 18 лет не могут платить меньше только из-за возраста. Если работа предусматривает почасовую оплату, подросток имеет право получать столько же, сколько взрослые работники той же квалификации.

Особые правила для школьников и студентов

Если ученики школ или профессионально-технических учебных заведений совмещают работу с учебой, зарплата выплачивается:

за отработанное время;

или в зависимости от выполненной работы.

Зарплата при сдельной работе

В этом случае для несовершеннолетних действуют те же тарифы, что и для взрослых работников. Кроме того, закон предусматривает дополнительную гарантию. Несовершеннолетние могут работать по сокращенному графику, но оплата за неотработанные часы все равно считается.

Зарплата не может быть ниже минималки

Это правило действует в том случае, если подросток полностью отработал месячную или часовую норму.

На что обратить внимание

Случается, что работодатель пытается обойти закон и предлагает более низкую зарплату только из-за возраста работника или избегает соблюдения трудовых гарантий. Такие действия однозначно нарушают законодательство. Поэтому, прежде чем приступить к работе, подросткам и их родителям советуют внимательно изучить условия трудового договора.

