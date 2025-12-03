Средняя зарплата в Украине — в каких регионах больше всего платят и что изменилось за год

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Средняя зарплата в Украине, как и везде, является одним из ключевых индикаторов экономического настроения и социального благосостояния страны. Она не только отражает динамику рынка труда, но и демонстрирует, как меняются приоритеты работодателей, спрос на профессии и финансовая устойчивость домохозяйств.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился этот показатель за год и в каких регионах ситуация с зарплатами лучшая.

Реклама

Читайте также:

Средняя зарплата в Украине

В декабре 2025 года этот показатель, по данным портала Work.ua, составляет 27 000 грн. Это на 20% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 208 584 вакансий, размещенных на платформе за последние 3 месяца.

В каких регионах больше всего платят

Самый высокий показатель средней зарплаты в декабре зафиксирован в Киеве — 31 500 грн, что на 22% больше, чем в конце 2024 года. В остальных областях Украины ситуация следующая:

Львов — 28 500 грн (+21%);

Днепр — 25 500 грн (+13%);

Ужгород — 26 500 грн (+18%);

Черновцы — 25 500 грн (+21%);

Одесса — 25 000 грн (+16%);

Ивано-Франковск — 25 000 грн (+16%);

Тернополь — 25 000 грн (+25%);

Хмельницкий — 24 500 грн (+23%);

Ровно — 24 000 грн (+20%);

Винница — 23 500 грн (+18%);

Черкассы — 23 200 грн (+18%);

Харьков — 23 000 грн (+15%);

Луцк — 22 500 грн (+15%);

Полтава — 22 500 грн (+18%);

Житомир — 22 000 грн (+19%);

Запорожье — 22 000 грн (+19%);

Чернигов — 20 700 грн (+19%);

Николаев — 20 500 грн (+8%);

Кропивницкий — 20 000 грн (+14%);

Сумы — 20 000 грн (+25%);

Херсон — 19 500 грн (+2%).

Поэтому самыми быстрыми темпами росла зарплата в Тернополе и Сумах, в пятерке лидеров, кроме столицы, также Хмельницкий и Львов.

Планируют ли работодатели повышать зарплаты

Генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк на событии "Саммит СЕО 2025" от Forbes Ukraine рассказал, что опрос работодателей показали следующие результаты:

54% — хотят поднять суммы в 2026 году;

38% — рассматривают такую возможность, однако еще не приняли окончательное решение;

8% — не планируют увеличивать зарплаты.

На вопрос, меняли ли компании суммы доходов своих работников в 2025 году, 50% респондентов ответили утвердительно. 13% опрошенных подняли зарплаты для 75% сотрудников, 11% — для 50-75% подчиненных, а 9% — вообще не вводили нововведений.

Представители бизнеса при пересмотре денежного обеспечения работников учитывают следующие критерии: рыночную стоимость позиции (68%), бюджет компании и финансовые возможности (60%), эффективность деятельности конкретного человека (52%), инфляцию и экономические факторы (46%).

Ранее мы рассказывали, что такое 13-я зарплата и кто может ее может получить в декабре 2025 года.

Также узнавайте, какую минимальную зарплату будут получать работники в Польше.