Средняя зарплата в Украине — в каких регионах больше всего платят

Средняя зарплата в Украине — в каких регионах больше всего платят

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:50
Средняя зарплата в Украине — в каких регионах больше всего платят и что изменилось за год
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Средняя зарплата в Украине, как и везде, является одним из ключевых индикаторов экономического настроения и социального благосостояния страны. Она не только отражает динамику рынка труда, но и демонстрирует, как меняются приоритеты работодателей, спрос на профессии и финансовая устойчивость домохозяйств.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился этот показатель за год и в каких регионах ситуация с зарплатами лучшая.

Средняя зарплата в Украине

В декабре 2025 года этот показатель, по данным портала Work.ua, составляет 27 000 грн. Это на 20% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 208 584 вакансий, размещенных на платформе за последние 3 месяца.

В каких регионах больше всего платят

Самый высокий показатель средней зарплаты в декабре зафиксирован в Киеве  31 500 грн, что на 22% больше, чем в конце 2024 года. В остальных областях Украины ситуация следующая:

  • Львов — 28 500 грн (+21%);
  • Днепр — 25 500 грн (+13%);
  • Ужгород — 26 500 грн (+18%);
  • Черновцы — 25 500 грн (+21%);
  • Одесса — 25 000 грн (+16%);
  • Ивано-Франковск — 25 000 грн (+16%);
  • Тернополь — 25 000 грн (+25%);
  • Хмельницкий — 24 500 грн (+23%);
  • Ровно — 24 000 грн (+20%);
  • Винница — 23 500 грн (+18%);
  • Черкассы — 23 200 грн (+18%);
  • Харьков — 23 000 грн (+15%);
  • Луцк — 22 500 грн (+15%);
  • Полтава — 22 500 грн (+18%);
  • Житомир — 22 000 грн (+19%);
  • Запорожье — 22 000 грн (+19%);
  • Чернигов — 20 700 грн (+19%);
  • Николаев — 20 500 грн (+8%);
  • Кропивницкий — 20 000 грн (+14%);
  • Сумы — 20 000 грн (+25%);
  • Херсон — 19 500 грн (+2%).

Поэтому самыми быстрыми темпами росла зарплата в Тернополе и Сумах, в пятерке лидеров, кроме столицы, также Хмельницкий и Львов.

Планируют ли работодатели повышать зарплаты

Генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк на событии "Саммит СЕО 2025" от Forbes Ukraine рассказал, что опрос работодателей показали следующие результаты:

  • 54% — хотят поднять суммы в 2026 году;
  • 38% — рассматривают такую возможность, однако еще не приняли окончательное решение;
  • 8% — не планируют увеличивать зарплаты.

На вопрос, меняли ли компании суммы доходов своих работников в 2025 году, 50% респондентов ответили утвердительно. 13% опрошенных подняли зарплаты для 75% сотрудников, 11% — для 50-75% подчиненных, а 9% — вообще не вводили нововведений.

Представители бизнеса при пересмотре денежного обеспечения работников учитывают следующие критерии: рыночную стоимость позиции (68%), бюджет компании и финансовые возможности (60%), эффективность деятельности конкретного человека (52%), инфляцию и экономические факторы (46%).

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
