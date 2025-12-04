Видео
Главная Финансы Сколько зарабатывают украинцы в Германии — суммы в 2025 году

Сколько зарабатывают украинцы в Германии — суммы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 15:50
Работа в Германии — на какие зарплаты могут рассчитывать украинцы
Люди на вокзале во Франкфурте, Германия. Фото: Pixabay

Из-за полномасштабного вторжения России многие украинцы были вынуждены искать безопасности и убежища в Европе. Германия стала одной из главных стран, куда отправились десятки, сотни тысяч наших соотечественников — как временно, так и на более длительный срок. Для многих адаптация в новой среде означает не только изучение языка и интеграцию в общество, но и поиск работы.

О том, сколько реально могут зарабатывать украинцы в Германии, рассказало издание Intertax24.

Читайте также:

Средняя зарплата в Германии в 2025 году

В 2025 году рядовой работник в Германии получает примерно 4 200-4 300 евро (около 210 000 грн) брутто в месяц, что после всех отчислений превращается в ориентировочно 2 800 евро (≈137 000 грн) нетто. Этот показатель является общим усреднением для страны и не отражает существенных региональных различий.

В восточных регионах Германии зарплата ниже, чем в экономически более сильных западных землях, таких как:

  • Бавария;
  • Баден-Вюртемберг;
  • Гессен;
  • город-земля Гамбург.

На реальную сумму "на руки" влияют налоговый класс и обязательные взносы на страховки — поэтому, например, супруги с более благоприятным налоговым классом получают больше нетто с той же брутто-суммы, чем одинокий работник. В то же время жители крупных городов часто зарабатывают больше, но и сталкиваются с более дорогой жизнью.

Сколько зарабатывают украинцы в Германии

Украинцы, которые работают в Германии, нередко сравнивают собственные доходы со средним уровнем заработков по стране. По доступным оценкам, типичный украинец получает около 2 000-2 500 евро (≈98 000-122 000 грн) нетто в месяц.

Этот уровень дохода немного ниже среднегерманского, что в основном связано с тем, что наши сограждане чаще работают в отраслях с умеренными ставками — строительстве, производстве, сервисе — или же на стартовых, менее оплачиваемых позициях.

В то же время разница в доходах среди украинцев в Германии тоже заметна. Квалифицированные специалисты — IT-специалисты, инженеры, медики — могут зарабатывать значительно больше указанных сумм, иногда выходя на уровень местных специалистов.

Зато люди без знания языка или соответствующего образования обычно начинают с физического труда с зарплатой 1 500-2 000 евро нетто (73 000-98 000 грн).

Кроме основной зарплаты, в Германии широко распространены различные доплаты и премии, которые могут существенно увеличить общий доход. К таким относятся:

  • отпускные и рождественские выплаты (Weihnachtsgeld);
  • ежегодные бонусы за результаты работы;
  • служебное авто или другие льготы;
  • надбавки за сверхурочную работу, ночные смены и тому подобное.

Поэтому, оценивая вакансию, важно учитывать весь пакет вознаграждений, а не только базовую ставку.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, уже вскоре могут потерять право на социальную поддержку для безработных — так называемый Bürgergeld ("деньги для граждан").

Также узнавайте, сколько получают солдаты Бундесвера в 2025 году.

Автор:
Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
