Пенсионный фонд советует оформить новые удостоверения: в чем преимущество

Пожилая женщина и удостоверение.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рекомендует гражданам отказаться от традиционного бумажного удостоверения и оформить цифровой вариант. Там объяснили, что такой формат значительно удобнее в повседневном использовании, а также имеет целый список преимуществ.

Почему стоит выбрать цифровое пенсионное удостоверение

Как отмечают в ведомстве, по украинскому законодательству пенсионное удостоверение является основным официальным документом, подтверждающим право на получение гражданином государственных гарантий.

Рядом с этим для украинцев доступно электронное удостоверение, которое наделено такой же юридической силой, что и бумажное. Основным его преимуществом для активных пенсионеров в том, что всегда будет "под рукой", ведь хранится в смартфоне. Это позволит избежать потери документа и не потребует повторного оформления. Владельцы пенсионного могут вообще не носить пластиковый документ, а пользоваться цифровым в приложении "Дія".

В ПФУ отметили, что такая форма документа даст больше возможностей для граждан, ведь сочетает в себе функции пенсионного удостоверения и банковской платежной карты.

Среди преимуществ пенсионного удостоверения нового образца, кроме получения пенсии:

Возможность оперативно оплачивать коммунальные услуги через интернет; Осуществлять расчеты за покупки в магазине; Иметь доступ к множеству других онлайн-услуг. Получить право пользоваться всеми льготами для пенсионеров.

В фонде объясняют, что если бумажный документ был утерян, поврежден или оставлен дома, то воспользоваться некоторыми льготами, в частности бесплатным проездом, не удастся. Зато цифровой аналог может существенно облегчить жизнь пенсионеру.

Правила оформления электронного пенсионного удостоверения

Граждане могут оформить цифровой вариант удостоверения на официальном веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно выполнить несколько шагов:

зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпису";

выбрать раздел относительно пенсионного обеспечения;

перейти в пункт подачи заявления для изготовления удостоверения;

отметить вариант получения цифрового документа без изготовления бумажного/пластикового аналога;

перечитать условия, заполнить персональную информацию и продолжить оформление;

загрузить отсканированные копии документов и сформировать заявку;

проверить внесенную информацию, отправить на рассмотрение ПФУ.

Для осуществления подачи заявки нужно подготовить:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

цветную фотографию;

изображение подписи в формате JPG.

