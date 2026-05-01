Пенсии в Украине: кто из граждан может оформить надбавку в 1 297 грн в 2026 году

В Украине неработающим военным пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, предусмотрена дополнительная доплата. Пенсионный фонд начислит более высокие суммы дополнительной выплаты в случае оформления в 2026 году.

Кто имеет право на надбавку к пенсии в 2026 году

Как отмечается, к пенсиям за выслугу лет и по инвалидности военнослужащим (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, начисляется надбавка:

для неработающих пенсионеров (к пенсионным выплатам за выслугу лет);

для неработающих лиц с инвалидностью (к выплатам по инвалидности).

В ПФУ объяснили, что к нетрудоспособным членам семьи, которые имеют право на доплату, относятся граждане, определенные ст. 30 закона №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Государство гарантирует соответствующие дополнительные выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель повысили с 2 361 грн до 2 595 грн. Учитывая это, размер надбавки составляет 1 297 грн.

Ее начисляют только тем членам семьи, которые не получают:

пенсию из солидарной системы общеобязательного госпенсионного страхования;

соцпомощь лицам, которые не имеют права на пенсию;

соцвыплаты лицам с инвалидностью;

соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на детей одиноким матерям.

В фонде объясняют, что при наличии права одновременно на пенсию, указанные виды помощи и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии за выслугу лет или по инвалидности по выбору пенсионера могут назначить пенсию, государственную соцпомощь или начислить на такого члена семьи надбавку.

"При наличии в семье двух или более пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, который находится на их совместном содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору", — уточняют в ПФУ.

Как оформить надбавку военным пенсионерам

По информации фонда, оформить надбавку к пенсии можно в Пенсионном фонде, подав лично или через веб-портал заявление и документы.

Заранее необходимо собрать следующие документы для назначения надбавки:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, удостоверяющие родственные связи с кормильцем (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/решение суда);

документы о пребывании на содержании военного нетрудоспособных членов семьи;

данные о проживании совместно по одному адресу/другие документы, выданные согласно действующим нормам законодательства по месту жительства;

документы, подтверждающие факт того, что лицо не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением доходов), не несет службу.

