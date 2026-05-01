Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПФУ доплачивает к пенсии 1 297 грн: кто и как может получить

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 06:10
Пенсии в Украине: кто из граждан может оформить надбавку в 1 297 грн в 2026 году
Пожилой человек, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине неработающим военным пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, предусмотрена дополнительная доплата. Пенсионный фонд начислит более высокие суммы дополнительной выплаты в случае оформления в 2026 году.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Кто имеет право на надбавку к пенсии в 2026 году

Как отмечается, к пенсиям за выслугу лет и по инвалидности военнослужащим (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, начисляется надбавка:

  • для неработающих пенсионеров (к пенсионным выплатам за выслугу лет);
  • для неработающих лиц с инвалидностью (к выплатам по инвалидности).

В ПФУ объяснили, что к нетрудоспособным членам семьи, которые имеют право на доплату, относятся граждане, определенные ст. 30 закона №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Государство гарантирует соответствующие дополнительные выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель повысили с 2 361 грн до 2 595 грн. Учитывая это, размер надбавки составляет 1 297 грн.

Ее начисляют только тем членам семьи, которые не получают:

  • пенсию из солидарной системы общеобязательного госпенсионного страхования;
  • соцпомощь лицам, которые не имеют права на пенсию;
  • соцвыплаты лицам с инвалидностью;
  • соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на детей одиноким матерям.

В фонде объясняют, что при наличии права одновременно на пенсию, указанные виды помощи и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии за выслугу лет или по инвалидности по выбору пенсионера могут назначить пенсию, государственную соцпомощь или начислить на такого члена семьи надбавку.

"При наличии в семье двух или более пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, который находится на их совместном содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору", — уточняют в ПФУ.

Как оформить надбавку военным пенсионерам

По информации фонда, оформить надбавку к пенсии можно в Пенсионном фонде, подав лично или через веб-портал заявление и документы.

Заранее необходимо собрать следующие документы для назначения надбавки:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • документы, удостоверяющие родственные связи с кормильцем (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/решение суда);
  • документы о пребывании на содержании военного нетрудоспособных членов семьи;
  • данные о проживании совместно по одному адресу/другие документы, выданные согласно действующим нормам законодательства по месту жительства;
  • документы, подтверждающие факт того, что лицо не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением доходов), не несет службу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ советует украинцам использовать вместо бумажного удостоверения электронный вариант. В частности, ключевым преимуществом будет то, что такой документ будет все время "под рукой", ведь будет храниться в смартфоне.

Еще Новини.LIVE писали, что граждане могут получать доплаты за наличие значительного объема страхового стажа. По правилам ПФУ, каждый дополнительный год стажа может добавлять к пенсии 1%. Благодаря этому некоторые могут получить почти 800 грн.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации