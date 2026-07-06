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Новая система оплаты труда: что может измениться с 2027 года

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 14:30
Минималка в Украине: что предлагают изменить в системе оплаты труда с 2027 года
Сотрудники в офисе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине народные избранники намерены провести комплексную реформу системы оплаты труда и внедрить единые подходы в государственном, частном и общественном секторах. В частности, среди инициатив — грейдовая система, новая структура заработной платы, четкое определение минимального уровня зарплаты в качестве государственной гарантии и конфиденциальность информации об оплате труда.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №14387 на сайте Верховной Рады, сообщают Новини.LIVE.

Как предлагают изменить систему оплаты труда с 2027 года

Законопроект №14387 "О справедливой системе оплаты труда в Украине", предлагающий новую систему оплаты уже с 1 января 2027 года, рекомендовал принять Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Инициатива, предусматривающая внедрение единой архитектуры оплаты труда как в государственном, так и в частном и общественном секторах, включает:

  1. Детализацию составляющих оплаты труда: основная (фиксированная) заработная плата; дополнительная (вариативная) зарплата; бенефиты со стороны работодателя;
  2. Определение базовых терминов, в том числе: "оплата труда", "грейды", "зарплата", "минимальная зарплата", "государственная служба", "денежное обеспечение", а также "политические должности";
  3. Грейдовая система оплаты труда вместо действующей тарифной сетки для унификации подходов к определению размеров должностных окладов, обеспечения гибкости и справедливости в оплате как в государственной, так и в частной сферах;
  4. Акцент на справедливости, недискриминации, рыночной адекватности, финансовой состоятельности, прозрачности, взаимозависимости, стабильности, добровольности при формировании оплаты труда;
  5. Новые инструменты государственного регулирования посредством Исполнительного табеля (будет утверждаться законом) и Генерального табеля (будет утверждаться правительством), которые будут устанавливать граничные годовые уровни заработной платы на должностях государственного сектора, введение взаимосвязи между данным законом и специальным/трудовым законодательством Украины в целях согласованности и соблюдения норм правового поля.

Одним из авторов законопроекта является глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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Что еще предусматривают изменения в оплате труда

В частности, минимальная зарплата, согласно законопроекту, будет законодательно установленным (или на основе социального диалога) минимальным размером заработной платы за выполнение простого, неквалифицированного труда, от которого будет исходить оплата за выполненную работником месячную и почасовую норму труда.

В дальнейшем она станет государственной гарантией, обязательной для всех регионов страны, для предприятий любой формы собственности и ведения хозяйства, а также для физических лиц, использующих труд наемных работников по различным системам оплаты труда.

Среди прочего, инициатива предусматривает введение института тайны заработной платы, который будет охватывать информацию о размерах окладов в соответствии со штатными расписаниями, структуре заработной платы, конкретных суммах, выплаченных работникам, а также системе поощрений со стороны работодателей.

Ожидается, что в случае одобрения Верховной Радой и президентом закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Если после этого в специальных законах сохранятся положения, предусматривающие суммы оплаты труда, превышающие граничные размеры, установленные новым законом, то будут применяться именно нормы последнего.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине в конце мая наблюдался рост средней заработной платы в госорганах по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В частности, в областных государственных/военных администрациях она выросла на 31,3%, а в органах судебной власти — на 9,6%. При этом больше всего в среднем платят в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики — 104 000 грн.

Еще Новини.LIVE рассказывали, где в регионах Украины фиксируется самый высокий уровень оплаты труда. По информации Госстата, лидирует по средней оплате (47 120 грн) столица Украины. Также в этом списке находится Киевская область с показателем 32 370 грн. Меньше всего платят работникам в Черновицкой и Кировоградской областях — около 22 000 грн.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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