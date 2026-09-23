Зарплаты в регионах: кому Минэкономики планирует повысить оклады до 33 300 грн

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют повысить должностные оклады чиновников и служащих органов местного самоуправления. С таким предложением выступило Министерство экономики, разработав соответствующие изменения в постановление правительства. Также отдельный механизм повышенных окладов намерены применять для оплаты труда работников Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

О том, кому предусмотрены более высокие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию Минэкономики.

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Необходимость повышения должностных окладов чиновников

Ведомство подготовило проект изменений в постановление правительства № 268 "Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов", предусматривающих новые размеры должностных окладов. Они вступят в силу в случае одобрения Кабинетом министров.

Авторы инициативы поясняют, что целью изменений является стремление упорядочить размеры должностных окладов в органах местного самоуправления и не допустить увеличения диспропорций в зарплатах госслужащих и должностных лиц местного самоуправления.

Как изменятся оклады у работников органов местного самоуправления

Проект предусматривает, что размер оклада должен зависеть от должности, вида органа местного самоуправления, а для ряда должностей — и от численности населения территориальной громады.

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В частности, для аппарата областных, Киевского и Севастопольского городских советов предлагается ввести оклады следующего уровня:

для главы совета, киевского городского главы — 33 305 грн;

для первого заместителя главы совета — 29 141 грн;

для заместителя главы совета — 26 019 грн;

для управляющего делами — 23 224 грн;

для начальника управления — 18 931 грн;

для руководителя отдела — 15 678 грн;

для главного специалиста — 11 855 грн;

для специалиста — 9 372 грн.

Оклады сотрудников аппаратов городских, поселковых и сельских советов предлагается дифференцировать в зависимости от численности населения громады. В частности, оклад главы должен составлять:

от 20 644 грн — в громадах с населением до 15 тыс. человек;

до 29 141 грн — в громадах с населением свыше 900 тыс. человек.

Для старосты оклад должен начинаться от 17 203 и достигать 21 848 грн. Главный бухгалтер и начальник отдела аппарата совета должны иметь оклады от 12 410 до 13 309 грн, главный специалист — от 8 680 до 9 891 грн, специалист — от 8 320 до 8 633 грн в зависимости от численности населения громады.

Схема должностных окладов для ЦПАУ

Одним из ключевых нововведений является механизм оплаты труда для руководителей и специалистов Центров предоставления административных услуг. Оклады будут колебаться следующим образом:

руководитель ЦПАУ: от 16 950 до 20 450 грн;

начальник, заведующий самостоятельным структурным подразделением: от 18 250 до 19 250 грн;

начальник, заведующий структурным подразделением в составе самостоятельного подразделения: от 17 250 до 18 250 грн;

администратор: от 14 350 до 17 250 грн.

Конкретный размер будет зависеть от численности населения громады.

Для администраторов, например, предусмотрено:

от 14 350 до 15 350 грн — в громадах до 15 тыс. человек;

от 15 250 до 16 250 грн — в громадах от 15 до 70 тыс. человек;

от 16 250 до 17 250 грн — в громадах свыше 70 тыс. человек.

Еще одним важным изменением является то, что оклад госрегистратора должен быть на уровне должностного оклада администратора ЦПАУ.

Также планируется ввести оклад для земельного инспектора. Предлагается учредить должность "Госинспектор по контролю за использованием и охраной земель". Оклад, в зависимости от численности громады, должен составлять от 8 590 до 9 172 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 23 сентября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий предоставление должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления надбавок к заработной плате. Их начнут начислять за внедрение проектов международной технической помощи. Точные суммы надбавок пока неизвестны.

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