Работа и праздники в Украине: какие правила будут действовать в октябре

Сотрудница в офисе. Фото: Freepik

Ежегодно в октябре украинцы отмечают День защитников и защитниц. В мирное время, если бы государственный праздник приходился на рабочий день, его бы сделали выходным, однако в стране продолжает действовать военное положение, а потому нормы Кодекса законов о труде (КЗоТ) относительно права работников на праздничные дни не действуют.

О том, сколько украинцы будут работать и отдыхать в следующем месяце, рассказывают Новини.LIVE.

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Изменения в расписании праздничных дней в октябре

Ранее День защитников и защитниц Украины приходился на 14 октября, однако в соответствии с законом № 3258-IX, вступившим в силу 30 июля 2023 года, дату перенесли на 1 октября.

Учитывая военное положение, в октябре 2026 года пятидневные рабочие недели с двумя выходными и праздничными днями граждане будут отрабатывать иначе, в отличие от мирного времени.

В соответствии с законом № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" часть 6 ст. 6 отменила некоторые нормы Кодекса законов о труде. А именно:

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статью 73 — относительно перечня праздничных/нерабочих дней, в которые граждане не работают;

статью 53 — о сокращении рабочего дня на один час перед праздничным/нерабочим днем;

часть 3 статьи 67 — о переносе даты, если праздник выпадает на выходные.

Таким образом, во время военного положения не должно быть "особых дней", когда работать запрещено из-за праздничного статуса.

Сколько должны работать украинцы в октябре

Действие военного положения в Украине продлено до 31 октября 2026 года, поэтому все граждане с 40-часовой рабочей неделей и традиционной пятидневкой (пять рабочих и два выходных) будут работать в праздничный день 1 октября, четверг. Также повышение оплаты в такие дни не предусмотрено.

В связи с этим разница между мирным и военным временем в сентябре будет следующей:

Всего количество календарных дней в следующем месяце составит 31; в октябре предусмотрен один праздничный (нерабочий) день — в мирное время, отсутствует — в военный период; Количество выходных для мирного и военного времени — 9 дней; Рабочие дни — в мирное время — 21, в военное время — 22 дня; Норма продолжительности рабочего времени (часов) при 40-часовой рабочей неделе в военное время — 176 часов.

Индексация зарплат украинцев в октябре

В октябре допускается пересмотр заработной платы работников бюджетной сферы в случае роста инфляции. Как правило, индексация становится возможной в случае повышения потребительских цен нарастающим итогом и превышения порога индексации в 103%.

Поскольку индекс инфляции за август, обнародованный Государственной службой статистики (100,1%), не превысил порог индексации в 103%, в октябре индексация доходов бюджетников останется на прежнем уровне (коэффициент и размер индексации).

Согласно правилам, впервые возможность индексации возникла в июне в размере 139,8 грн, если базовым месяцем определен январь. Такая сумма повышения сохранялась для июля, августа, сентября и будет аналогичной для октября. В случае, если базовым месяцем определен февраль, то размер индексации составит 103,2 грн.

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