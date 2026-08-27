Рынок труда в августе: каких специалистов не хватает и кому платят 60 000 грн

Женщина, держащая деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Государственной службе занятости рассказали о ситуации на рынке труда в западных регионах Украины. В частности, уточнили, каких больше всего работников ищут работодатели во время военного положения и общей мобилизации, какие необходимы навыки и какую заработную плату готовы гарантировать в августе 2026 года.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из областных центров занятости.

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Каких специалистов не хватает на западе Украины

По данным центра занятости, в частности, на Тернопольщине официально предлагают более 2,6 тыс. вакансий, а максимальную зарплату по отдельным должностям обещают в размере 60 000 грн. Предложения во время войны касаются как рабочих специальностей, так и должностей, требующих высшего образования, навыков и профессиональной подготовки.

В центре занятости отметили, что размер зарплаты по вакансиям далеко не одинаков для всех. В основном, она зависит от уровня квалификации работника, его профессионального опыта, специализации и характера исполняемых обязанностей.

Среди наиболее востребованных профессий в этом западном регионе представители таких сфер:

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Перерабатывающая промышленность; Торговля; Сфера здравоохранения; Социальная помощь; Сфера образования; Сельское хозяйство.

А именно: водители, медики, продавцы, повара и учителя. Кроме того, предприятия нуждаются в слесарах, подсобных рабочих, швейах и уборщиках служебных и производственных помещений.

Кому и какие зарплаты готовы платить в августе

Особенно высокие выплаты для представителей профессий, требующих оперирования сложным оборудованием, производственными процессами, ответственности за безопасность других людей или финоперации компаний.

По данным центра занятости, на август максимальные зарплаты среди вакансий достигают 50 000 — 60 000 грн. В основном на такую оплату труда могут рассчитывать:

мастера по ремонту;

менеджеры;

бетонщики;

электромеханики по лифтам;

шлифовщики;

водители автотранспортных средств;

отладчики машин/автоматических линий;

монтажники радиоэлектронной аппаратуры/приборов;

главные бухгалтеры.

На заработную плату в диапазоне от 40 000 до 48 000 грн могут претендовать:

охранники;

кладовщики;

агрономы;

операторы производственных линий в пищевой промышленности;

врачи ветеринарной медицины;

маляры;

штукатуры;

монтажники систем утепления зданий;

кровельщики;

машинисты экскаватора и крана;

электрогазосварщики;

экономисты;

заведующие складами;

трактористы-машинисты.

Среди вакансий, по которым предлагают зарплату на уровне от 32 000 до 36 000 грн:

мастера по диагностике/налаживании электронного оборудования автомобилей;

грузчики;

слесари по ремонту транспортных средств;

водители троллейбусов;

юристы;

инкассаторы;

геодезисты;

электромонтеры;

экспедиторы;

повара;

механики-наладчики.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что на рынке труда Украины за последний год оплата у ряда специалистов выросла от 33% до 100% . В частности, среднюю заработную плату, которая в 2026 году пересекла отметку 50 000 грн, предлагают по таким вакансиям: "Кровельщик", "Инженер-строитель", "Монтажник металлоконструкций", "Конструктор мебели".

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Госслужбе статистики уже обнародовали показатель, от которого зависит возможность повышения доходов бюджетников в сентябре. Впервые вероятность индексации появилась в июне на сумму 139 грн. Соответствующий показатель не изменился также в июле и августе. Осовременивание зарплат в следующем месяце станет возможным, если уровень потребительских цен превысит показатель индексации в 103%.