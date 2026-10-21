Человек держит кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года оплата труда государственных служащих будет основываться на правилах, ключевой особенностью которых является применение классификации должностей, что повлияет на размер окладов. В частности, в следующем месяце предполагается осуществление индексации выплат, выплата лимитированных премий, а также неначисление некоторых надбавок.

О том, какие расчеты будут применяться, рассказывают Новини.LIVE.

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Что теперь входит в зарплату госслужащих

В ноябре оплата труда будет регулироваться постановлением правительства "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей".

Учитывая это, заработная плата в органах, осуществивших классификацию должностей, будет состоять из нескольких частей:

Постоянная часть оплаты (обязательные выплаты) состоит из:

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Должностного оклада: зависит от грейда (уровня) должности, юрисдикции госоргана.

Надбавки за ранг: устанавливаются в соответствии с полученным рангом.

Надбавки за выслугу лет: в размере 2% от оклада за каждый год стажа, до 30% оклада.

Денежного пособия к отпуску: в случае назначения рассчитывается как сумма оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг.

Вариативная часть оплаты (выплаты при определенных условиях) состоит из:

Премий: месячных, квартальных, годовых.

Компенсаций: за дополнительную нагрузку.

Материальной помощи: на социально-бытовые нужды (в размере среднемесячной зарплаты при наличии средств в фонде).

Размеры должностных окладов зависят от результатов классификации госоргана. Каждая должность отнесена к определенной группе (это может быть "Административное руководство", "Правовое обеспечение") и уровню (грейду).

Схемы окладов утверждает правительство, а оклады заместителей руководителей, как правило, на 5% ниже окладов руководства.

Минимальная сумма оклада составит 8 320 грн, а максимальная — 15 окладов (около 125 000 грн).

Также осенью в Украине ввели надбавки для должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления за внедрение европейских инициатив.

Отмена надбавок и ограниченные премии

В ноябре должностные лица, работающие в органах, перешедших на классификацию, не получат надбавки:

за "интенсивность труда";

"выполнение особо важной работы".

Такие выплаты были включены в повышенные должностные оклады.

Также будут применены нормы, ограничивающие начисление премий. Общий размер премий не может превышать в структуре заработной платы определенный процент. Речь идет о следующем подходе:

70% — должно приходиться на оклад с дополнительными выплатами;

30% — должна составлять премия.

Индексация зарплаты в ноябре

В следующем месяце для ряда базовых месяцев изменятся коэффициент и размеры индексации. В частности, для базового месяца января коэффициент индексации зарплаты в июне–октябре был равен 4,2%, в ноябре он повысится и составит 7,6%.

В то же время, если в качестве базового месяца был выбран февраль, то в июне–октябре коэффициент индексации составлял 3,1%, а в следующем месяце этот показатель повысится до 6,5%.

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