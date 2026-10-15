Зарплаты энергетиков: в Раде инициируют повышение оплаты до 60 000 грн

Гривневые купюры в кошельках. Фото: Новини.LIVE

В Украине в партии "Слуга народа" выступают за пересмотр тарифов и увеличение заработной платы специалистам "Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в несколько раз на время военного положения. Такие работники получают значительно меньше, чем их коллеги из "Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

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Как должна измениться зарплата сотрудников Укрэнерго

Депутат подчеркнул, что готовит обращение с просьбой, чтобы регулятор срочно пересмотрел тарифную политику НЭК "Укрэнерго" и повысил заработную плату энергетикам.

Он пояснил, что в соответствии с требованиями о критической важности предприятий их зарплата должна составлять не менее 25 940 грн, однако "на руки" они получают значительно меньше.

В частности, заработная плата электросварщика в Укрэнерго на объектах и подстанциях составляет 17–18 тыс. грн в Киеве, зарплата электромонтера 6-го разряда — от 18 до 23–25 тыс. грн.

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По его словам, работников мотивирует оставаться на соответствующем предприятии лишь один аспект — гарантия бронирования. В то время как такие факторы, как риски для жизни и здоровья, а также низкая оплата труда, являются существенными минусами при поиске кандидатов на такую работу.

Депутат считает, что работникам энергетической сферы в нынешних условиях необходимо повысить оплату как минимум вдвое, чтобы не было оттока квалифицированных кадров, ведь у компании есть открытые вакансии, на которые сложно привлечь людей.

"Он целый день крутит провода во время тревог, смотрит на планшет, не летит ли ему на голову шахид или летит. Если летит — быстро бежит куда-то с территории подстанции. Параллельно думает о том, что ему нужно домой купить продукты, заплатить за коммунальные услуги, одеть, обуть детей в школу. Нужно, чтобы регулятор поднял в два-три раза зарплату для этих людей, потому что люди будут уходить. Вчера руководитель подстанции говорит: "У нас есть открытые вакансии. Я звоню, чтобы пригласить людей на работу, а они спрашивают: "Какая зарплата?". Я говорю: в среднем 20 тыс. грн. После этого люди вешают трубку. Никто не хочет работать за такие деньги", — пояснил он.

Например, в НАЭК "Энергоатом" оплата труда значительно выше. Если электросварщик в Укрэнерго получает 18 тыс. грн, то в Энергоатоме работникам на аналогичных должностях платят от 60 до 80 тыс. грн. Компания повысила заработную плату, чтобы удержать специалистов, которых приглашают работать на энергетических объектах в странах Европы, где зарплаты достигают 3 тыс. евро.

"Они ценят своих сотрудников и самостоятельно устанавливают зарплату своим людям. Они удерживают людей. И среди них нет желающих уйти. Желающие были на другие электростанции, которые находятся в Европе. Их приглашают, их переманивают, этих наших специалистов, и предлагают 3–5 тыс. евро. Из-за этого Энергоатом вынужден повышать зарплату, но если Укрэнерго ничего не предпримет и регулятор не содействует этому, то мы будем терять людей", — сообщил он.

Депутат убежден, что оплату труда квалифицированных работников НЭК "Укрэнерго" необходимо повысить до надлежащего уровня.

Какие сейчас требования к зарплате для бронирования и критичности

С сентября этого года в Украине вступили в силу изменения в порядок бронирования военнообязанных граждан, утвержденные постановлением правительства № 692 от 30 мая 2026 года.

В частности, повысились критерии по заработной плате как для бронирования работников, так и остались в силе правила по сохранению статуса критически важных предприятий. В то же время для бизнеса на территориях, где продолжаются боевые действия, или на временно оккупированных территориях сохранены более мягкие требования к уровню заработной платы.

Средняя зарплата на предприятии должна составлять не менее 25 941 грн (что равно трем минимальным зарплатам, показатель "минималки" в 2026 году — 8 647 грн).

Зарплата забронированного военнообязанного работника с 1 сентября должна составлять не менее 25 941 грн.

На территории боевых действий для предприятий порог равен 2,5 минимальной зарплаты — 21 617,50 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что профсоюз рекомендовал пересмотреть финансирование сферы образования и оплату труда педагогов в проекте госбюджета на 2027 год. Там подчеркнули, что по ряду направлений ожидается недофинансирование. Соответствующие замечания уже направлены в комитет ВРУ.

Также Новини.LIVE писали, что зарплаты бюджетников в ноябре вырастут, известны новые суммы индексации. Госстат обнародовал показатель, от которого зависит индексация доходов работников бюджетной сферы. Речь идет об индексе потребительских цен в 102,1%, что повлияет на оплату труда в следующем месяце.