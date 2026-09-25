Зарплата 2 430 долларов: у кого суммы выросли больше всего за время войны

Деньги в кошельке. Фото: Новости.LIVE

В Украине за время полномасштабной войны и всеобщей мобилизации изменились спрос на работников и уровень оплаты труда. В частности, отмечается рост значимости рабочих профессий, а некоторые специалисты в сфере строительства теперь входят в список самых высокооплачиваемых.

О том, как изменились зарплаты за последние четыре года, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на аналитику.

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Кто в Украине зарабатывает больше всего в 2026 году

Украинский кадровый портал "OLX Работа" провел исследование основных тенденций на рынке труда за время полномасштабной войны. Его результаты показали существенный рост оплаты труда ряда специалистов, а также изменения в списке наиболее востребованных работников.

Согласно исследованию, в августе 2022 года самая высокая медианная зарплата была зафиксирована среди вакансий для водителей большегрузных автомобилей (фур), осуществляющих перевозку товаров на большие междугородние или международные расстояния — 40 тыс. грн.

На тот момент в ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий также входили:

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Мастера по ремонту — 30 тыс. грн;

Строители, специализирующиеся на отделке, утеплении и ремонте наружных стен зданий — 30 тыс. грн;

Специалисты по посредничеству и сопровождению сделок купли-продажи или аренды недвижимости — 27,5 тыс. грн;

Специалисты по ремонту автомобилей после ДТП или других повреждений — 27,5 тыс. грн.

В то же время в августе 2026 года ситуация выглядит совершенно иначе. По данным портала, самая высокая медианная зарплата наблюдается среди руководителей отделов продаж — 110 тыс. грн (2 430 долларов).

Также в список с самыми высокими зарплатами входят:

Штукатуры — 80 тыс. грн (1 770 долларов);

Фасадчики — 70 тыс. грн (1 549 долларов);

Облицовщики — 70 тыс. грн (1 549 долларов);

Каменщики — 65 тыс. грн (1 438 долларов).

Судя по данным исследователей, четыре из пяти самых высоких медианных зарплат в этом году приходятся на рабочие и строительные специальности.

Кого из специалистов больше всего ищут работодатели

Согласно исследованию, в августе этого года больше всего предложений о работе было зафиксировано для продавцов — 9 306 объявлений, а медианная заработная плата выросла до 24,2 тыс. грн.

Далее следуют водители — 8 331 вакансия с медианным доходом в 40 тыс. грн.

Также в списке:

Разнорабочие — 5 011 вакансий (30 тыс. грн);

Грузчики — 4 848 вакансий (28,5 тыс. грн);

Повара — 3 384 вакансии (29,25 тыс. грн).

Эксперты отметили следующие особенности: при выборе работы среди соискателей все большее значение приобретают не только размер зарплаты, но и:

возможность бронирования;

гибкий график;

условия труда;

стабильность компании.

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