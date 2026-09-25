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Главная Финансы Зарплата во время войны выросла: кому платят 2 430 долларов

Зарплата во время войны выросла: кому платят 2 430 долларов

Ua ru
25 сентября 2026 14:30
Зарплата 2 430 долларов: у кого суммы выросли больше всего за время войны
Деньги в кошельке. Фото: Новости.LIVE

В Украине за время полномасштабной войны и всеобщей мобилизации изменились спрос на работников и уровень оплаты труда. В частности, отмечается рост значимости рабочих профессий, а некоторые специалисты в сфере строительства теперь входят в список самых высокооплачиваемых.

О том, как изменились зарплаты за последние четыре года, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на аналитику.

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Кто в Украине зарабатывает больше всего в 2026 году

Украинский кадровый портал "OLX Работа" провел исследование основных тенденций на рынке труда за время полномасштабной войны. Его результаты показали существенный рост оплаты труда ряда специалистов, а также изменения в списке наиболее востребованных работников.

Согласно исследованию, в августе 2022 года самая высокая медианная зарплата была зафиксирована среди вакансий для водителей большегрузных автомобилей (фур), осуществляющих перевозку товаров на большие междугородние или международные расстояния — 40 тыс. грн.

На тот момент в ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий также входили:

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  • Мастера по ремонту — 30 тыс. грн;
  • Строители, специализирующиеся на отделке, утеплении и ремонте наружных стен зданий — 30 тыс. грн;
  • Специалисты по посредничеству и сопровождению сделок купли-продажи или аренды недвижимости — 27,5 тыс. грн;
  • Специалисты по ремонту автомобилей после ДТП или других повреждений — 27,5 тыс. грн.

В то же время в августе 2026 года ситуация выглядит совершенно иначе. По данным портала, самая высокая медианная зарплата наблюдается среди руководителей отделов продаж — 110 тыс. грн (2 430 долларов).

Также в список с самыми высокими зарплатами входят:

  • Штукатуры — 80 тыс. грн (1 770 долларов);
  • Фасадчики — 70 тыс. грн (1 549 долларов);
  • Облицовщики — 70 тыс. грн (1 549 долларов);
  • Каменщики — 65 тыс. грн (1 438 долларов).

Судя по данным исследователей, четыре из пяти самых высоких медианных зарплат в этом году приходятся на рабочие и строительные специальности.

Кого из специалистов больше всего ищут работодатели

Согласно исследованию, в августе этого года больше всего предложений о работе было зафиксировано для продавцов — 9 306 объявлений, а медианная заработная плата выросла до 24,2 тыс. грн.

Далее следуют водители — 8 331 вакансия с медианным доходом в 40 тыс. грн.

Также в списке:

  • Разнорабочие — 5 011 вакансий (30 тыс. грн);
  • Грузчики — 4 848 вакансий (28,5 тыс. грн);
  • Повара — 3 384 вакансии (29,25 тыс. грн).

Эксперты отметили следующие особенности: при выборе работы среди соискателей все большее значение приобретают не только размер зарплаты, но и:

  • возможность бронирования;
  • гибкий график;
  • условия труда;
  • стабильность компании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько должны работать украинские граждане в октябре 2026 года. Поскольку действие военного положения продлено до 31 октября, все граждане будут работать 1 октября, в День защитников и защитниц Украины. Также не предусмотрено повышение оплаты в такие дни.

Еще Новини.LIVE писали, что в Минэкономики разработали изменения в постановление Кабмина № 268 относительно нового уровня должностных окладов для чиновников в областях. Изменения вступят в силу в случае их одобрения правительством. В частности, для аппарата областных и городских советов оклад главы совета и киевского городского главы составит 33 305 грн.

зарплаты работа деньги рынок труда оплата
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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