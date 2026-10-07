Зарплаты учителей: кто имеет право на надбавку за почетное звание и какая сумма в 2026 году

Учительница в классе. Фото: Freepik

В Украине педагогам общеобразовательных школ, которым присвоено почетное звание "Заслуженный учитель", предусмотрены надбавки к должностному окладу. Их назначают независимо от других доплат, а также выплаты подлежат пересмотру в случае повышения базовой части заработной платы.

О том, какие особенности назначения надбавок, рассказывает портал Новини.LIVE.

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Надбавка за "почетное звание" для учителей

С 1 сентября 2026 года условия оплаты труда педагогических работников общеобразовательных средних школ определяются постановлением № 1078 "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников".

В соответствии с подпунктом 1 п. 5, педагогам, должностные оклады которых определены соответствующим постановлением, предусмотрены надбавки за почетные звания Украины:

"народный" — в размере 40% от ставки заработной платы;

"заслуженный" — 20% от оклада.

Право на дополнительную выплату может возникнуть, если указом президента учителю присвоено почетное звание, а его деятельность по профилю совпадает с почетным званием.

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Положение № 476 предусматривает возможность присвоения звания "Заслуженный учитель Украины":

учителям;

преподавателям;

другим педагогам учреждений системы среднего образования.

В то же время такие звания присваиваются за личные заслуги перед государством в соответствующей отрасли, за высокие трудовые достижения и профессиональное мастерство. То есть не за выполненную работу, а за общую деятельность гражданина.

С какой даты устанавливается надбавка к зарплате

Соответствующие надбавки назначают со дня присвоения учителю почетного звания, которым является дата указа президента. Их начисляют без специальной предварительной подачи заявления сотрудником.

Чтобы оформить выплату, руководитель должен лишь издать соответствующий приказ.

Работник может подать заявление только в том случае, если это предусмотрено внутренним документооборотом образовательного учреждения, однако день подачи заявления не определяет дату возникновения права на надбавку.

Особенности надбавки за звание для учителей

Согласно нормам законодательства, размер надбавки всегда фиксирован — 20% от зарплатной ставки. Поэтому, если в фонде оплаты труда не хватает средств, это не может служить основанием для неначисления работникам таких сумм или установления их в меньшем размере.

Доплату должны устанавливать в зависимости от недельной/годовой нагрузки или объема работы.

Если работнику повысят оклад, то надбавка должна быть выплачена с учетом новой суммы ставки заработной платы.

Дополнительные выплаты за почетное звание должны устанавливаться независимо от начисления других доплат и надбавок, а потому не исключается одновременное предоставление остальных выплат.

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