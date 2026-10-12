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Главная Финансы Оплата труда чиновников: что будет с заоблачными суммами

Оплата труда чиновников: что будет с заоблачными суммами

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12 октября 2026 14:30
Зарплаты госслужащих выросли на 24,2%: Гетманцев рассказал, что ждет в 2027 году
Кошелек с разными валютами. Фото: Новини.LIVE

В Украине средняя заработная плата в центральных органах власти за первые шесть месяцев года выросла примерно на 24%, а у штатных сотрудников — почти на 15%. В то же время проект закона "О государственном бюджете" на 2027 год предлагает не учитывать накопленную индексацию доходов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию главы Комитета Верховной Рады (ВРУ) по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

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Как изменилась оплата труда чиновников в 2026 году

Гетманцев, ссылаясь на данные Министерства финансов, рассказал, что средняя заработная плата должностных лиц в центральных органах власти повысилась с 53 300 до 66 220 грн. В то время как средняя заработная плата штатного работника в стране за это время выросла с 28 100 до 32 200 грн.

Согласно приведенным им данным, в отдельных учреждениях зарплаты выросли еще более существенно. В частности, в среднем так изменились выплаты сотрудников:

  1. Антимонопольного комитета — с 67 100 до 93 000 — 98 400 грн;
  2. Счетной палаты — с 71 500 до 94 500 — 97 600 грн;
  3. Офиса Генерального прокурора — с 61 000 до 79 500 — 83 000 грн.

Гетманцев отметил, что судьи получают еще более высокие вознаграждения в высших судебных органах — 743 550 грн, что более чем в 23 раза превышает среднюю заработную плату по Украине.

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Что ждет зарплаты чиновников в 2027 году

По словам главы профильного комитета, проект бюджета на следующий год предусматривает повышение расчетных показателей для должностных окладов.

Для судей, сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, государственных служащих и патронатной службы их предлагают повысить с 3 209 до 3 691 грн, а прокурорам, налоговикам, таможенникам и ряду других органов — с 2 102 до 2 331 грн.

В то же время накопленная по состоянию на декабрь этого года индексация доходов в январе учитываться не будет. Такое предложение содержится в проекте закона.

Гетманцев отметил, что речь идет об обнулении накопленной индексации за этот год.

Он отметил, что не ставит под сомнение необходимость достойной оплаты труда госслужащих, судей или сотрудников правоохранительных органов, однако депутат подчеркнул, что бюджетные решения должны быть последовательными и обоснованными.

"В условиях войны, ограниченных бюджетных ресурсов и роста стоимости жизни особенно важно соблюдать баланс между расходами на государственный аппарат и социальными обязательствами перед гражданами. Убежден, что защита реальных доходов людей от инфляции должна быть одним из приоритетов бюджета, а не вопросом, который решается по остаточному принципу", — добавил Гетманцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце сентября в стране вступили в силу изменения, предусматривающие надбавки для должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. При этом минимальный размер оклада составит 8 320 грн, а максимальный — 15 окладов (почти 125 000 грн).

Еще Новини.LIVE писали о том, что на рынке труда количество предложений о работе фактически не изменилось по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Больше всего вакансий пришлось на пять областей: Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую и Харьковскую. При этом фиксируется значительная разница в зарплатах между ожиданиями и предложениями.

зарплаты работа Даниил Гетманцев чиновники индексация
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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