Минимальная зарплата — кому из украинцев могут заплатить меньше в марте

Подсчеты на калькуляторе и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году нормы законодательства запрещают работодателям платить сотрудникам меньше от уровня минимальной заработной платы. Однако в Государственной службе по вопросам труда объяснили, в каких ситуациях допускается оплата в меньшем объеме.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Гоструда.

Когда зарплата может быть ниже минимальной

Как отмечают инспекторы труда, согласно ст. 21 закона "Об оплате труда" граждане имеют право на оплату своего труда в рамках норм законодательства, коллективного договора и требований трудового договора.

Согласно некоторым исключениям, уровень зарплаты может быть ниже установленной нормы в трудовом договоре от размера минимальной зарплаты исключительно тогда, когда это произошло по вине работника. Речь идет о следующих ситуациях:

Нарушение норм выработки, указанного в договоре; Изготовление продукции с браком; Другие причины, предусмотренные законодательством, которые привели к сокращению результатов труда из-за действий работника.

При таких обстоятельствах уменьшение размера зарплаты не будет считаться нарушением норм законодательства о минимальной зарплате.

Когда сокращение зарплаты запрещено

По информации Гоструда, любое изменение оплаты труда в сторону снижения по причинам, не зависящим от трудовой деятельности работника, считается противоправным. В частности, запрещено снижать зарплату в связи с:

происхождением/социальным положением;

национальностью, полом, языком или политическими взглядами;

религиозными убеждениями;

членством в профсоюзах или других объединениях граждан;

местом жительства или характером работы.

В ведомстве резюмировали, что оплата труда может быть ниже минимального уровня исключительно тогда, когда работник не справился с задачами. Во всех других случаях снижение зарплаты нарушает законодательство и может быть основанием для дальнейшего привлечения работодателя к ответственности.

Какая предусмотрена минимальная зарплата в 2026 году

В 2026 году в стране действует обновленный минимум оплаты труда за неквалифицированную работу, ниже которого работодателям запрещено платить своим подчиненным от месячной нормы труда.

В соответствии с нормами закона о госбюджете на текущий год, уровень минимальной зарплаты следующий:

почасовое измерение: 52 грн (больше на 4 грн против 2025 года, ранее было 48 грн);

месячное измерение: 8 647 грн (выше на 647 грн против прошлогоднего показателя).

Речь идет о сумме до удержания обязательных налогов (минус 18% НДФЛ и 5% военного сбора), а после — равна около 6 658 грн.

Ранее сообщалось, как выросла помощь по временной нетрудоспособности и уровень выплат по беременности в 2026 году. Суммы повысились благодаря росту размера минимальной зарплаты.

