Оплата труда госслужащих — размеры минимального и максимального окладов в 2026 году

Оклады госслужащих — какие граничные суммы в 2026 году
Благодаря увеличению ключевых показателей в государственном бюджете в 2026 году работники государственной службы получают более высокую заработную плату. В то же время закон ограничивает суммы минимального и максимального должностных окладов, а также размер премий.
Новации в оплате труда для госслужащих в 2026 году
Закон 4282-IX реформировал оплату труда госслужащих, ведь внес изменения в один из ключевых документов № 889 "О государственной службе". Он предусматривает для 2026 года:
- разделение с этого года государственных органов по юрисдикции, а также по типу для регулирования уровня должностных окладов;
- составляющие постоянной и вариативной заработной платы;
- объем гарантийных/компенсационных выплат;
- повышение минимального должностного оклада;
- ограничение максимального уровня оклада на должностях руководителей госорганов, отнесенных к первому типу госорганов, юрисдикция которых охватывает всю Украину;
- приостановление на время войны нормы, что фонд премирования установлен с долей 20% общего фонда окладов за год и экономии фонда оплаты труда;
- сопоставление с 2027-го уровня оплаты труда на типовых должностях госслужбы с уровнем зарплат частного сектора при подготовке проекта схемы окладов на должностях госслужбы.
Должностные оклады, допустимые для госслужащих в 2026 году
В целом заработная плата работников госслужбы в 2026 году должна состоять:
Из постоянной зарплаты, куда входит:
- должностной оклад;
- надбавки за выслугу лет;
- надбавки за ранг госслужащего.
Вариативной зарплаты, состоящей:
- из месячной или квартальной премии в соответствии с личным вкладом в общий результат работы государственного органа;
- премии по итогам ежегодного оценивания служебной деятельности.
Должностные оклады работников государственной службы имеют предельные границы. В частности, в 2026 году минимальный должностной оклад повысился с двух до 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 328 грн).
То есть в текущем году госслужащие могут получать не менее 8 320 грн (2,5 × 3 328 грн).
Также закон установил ограничение на максимальный размер должностного оклада на должностях руководителей госорганов, отнесенных к первому типу госорганов, юрисдикция которых распространяется на все регионы, — 15 размеров минимального размера должностного оклада.
Таким образом, госслужащие имеют право на максимальный должностной оклад, который не может превышать 124 800 грн (15 × 8 320 грн).
Граничные размеры премий, доплат и надбавок
В этом году размер премии госслужащего не может превышать закрепленной единой планки. А именно:
- для месячной премии — 30% от оклада за фактически отработанное время за месяц, за который выплачивается премия;
- для квартальной премии — 90% от оклада за фактически отработанное время за квартал, за который выплачивается премия;
- общий размер премий, на который имеет право госслужащий за год — 30% фонда постоянной зарплаты за год.
Размер надбавок к окладам за ранги госслужащих в 2026 году стартуют с 200 грн и достигают 1 000 грн.
Надбавка за выслугу лет устанавливается на уровне 2% от оклада за каждый календарный год стажа государственной службы, но не выше 30% оклада.
Материальная помощь в случае ухода в ежегодный основной отпуск в 30 календарных дней равна среднемесячной зарплате.
