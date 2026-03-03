Оплата труда госслужащих — размеры минимального и максимального окладов в 2026 году

Подсчеты на калькуляторе и кошелек с деньгами. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Благодаря увеличению ключевых показателей в государственном бюджете в 2026 году работники государственной службы получают более высокую заработную плату. В то же время закон ограничивает суммы минимального и максимального должностных окладов, а также размер премий.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на нормы закона 4282-IX.

Новации в оплате труда для госслужащих в 2026 году

Закон 4282-IX реформировал оплату труда госслужащих, ведь внес изменения в один из ключевых документов № 889 "О государственной службе". Он предусматривает для 2026 года:

разделение с этого года государственных органов по юрисдикции, а также по типу для регулирования уровня должностных окладов;

составляющие постоянной и вариативной заработной платы;

объем гарантийных/компенсационных выплат;

повышение минимального должностного оклада;

ограничение максимального уровня оклада на должностях руководителей госорганов, отнесенных к первому типу госорганов, юрисдикция которых охватывает всю Украину;

приостановление на время войны нормы, что фонд премирования установлен с долей 20% общего фонда окладов за год и экономии фонда оплаты труда;

сопоставление с 2027-го уровня оплаты труда на типовых должностях госслужбы с уровнем зарплат частного сектора при подготовке проекта схемы окладов на должностях госслужбы.

Должностные оклады, допустимые для госслужащих в 2026 году

В целом заработная плата работников госслужбы в 2026 году должна состоять:

Из постоянной зарплаты, куда входит:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет;

надбавки за ранг госслужащего.

Вариативной зарплаты, состоящей:

из месячной или квартальной премии в соответствии с личным вкладом в общий результат работы государственного органа;

премии по итогам ежегодного оценивания служебной деятельности.

Должностные оклады работников государственной службы имеют предельные границы. В частности, в 2026 году минимальный должностной оклад повысился с двух до 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 328 грн).

То есть в текущем году госслужащие могут получать не менее 8 320 грн (2,5 × 3 328 грн).

Также закон установил ограничение на максимальный размер должностного оклада на должностях руководителей госорганов, отнесенных к первому типу госорганов, юрисдикция которых распространяется на все регионы, — 15 размеров минимального размера должностного оклада.

Таким образом, госслужащие имеют право на максимальный должностной оклад, который не может превышать 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Граничные размеры премий, доплат и надбавок

В этом году размер премии госслужащего не может превышать закрепленной единой планки. А именно:

для месячной премии — 30% от оклада за фактически отработанное время за месяц, за который выплачивается премия;

для квартальной премии — 90% от оклада за фактически отработанное время за квартал, за который выплачивается премия;

общий размер премий, на который имеет право госслужащий за год — 30% фонда постоянной зарплаты за год.

Размер надбавок к окладам за ранги госслужащих в 2026 году стартуют с 200 грн и достигают 1 000 грн.

Надбавка за выслугу лет устанавливается на уровне 2% от оклада за каждый календарный год стажа государственной службы, но не выше 30% оклада.

Материальная помощь в случае ухода в ежегодный основной отпуск в 30 календарных дней равна среднемесячной зарплате.

