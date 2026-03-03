Видео
Главная Финансы Оклады госслужащих — какие граничные суммы в 2026 году

Оклады госслужащих — какие граничные суммы в 2026 году

Дата публикации 3 марта 2026 14:30
Оплата труда госслужащих — размеры минимального и максимального окладов в 2026 году
Подсчеты на калькуляторе и кошелек с деньгами. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Благодаря увеличению ключевых показателей в государственном бюджете в 2026 году работники государственной службы получают более высокую заработную плату. В то же время закон ограничивает суммы минимального и максимального должностных окладов, а также размер премий.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на нормы закона 4282-IX.

Читайте также:

Новации в оплате труда для госслужащих в 2026 году

Закон 4282-IX реформировал оплату труда госслужащих, ведь внес изменения в один из ключевых документов № 889 "О государственной службе". Он предусматривает для 2026 года:

  • разделение с этого года государственных органов по юрисдикции, а также по типу для регулирования уровня должностных окладов;
  • составляющие постоянной и вариативной заработной платы;
  • объем гарантийных/компенсационных выплат;
  • повышение минимального должностного оклада;
  • ограничение максимального уровня оклада на должностях руководителей госорганов, отнесенных к первому типу госорганов, юрисдикция которых охватывает всю Украину;
  • приостановление на время войны нормы, что фонд премирования установлен с долей 20% общего фонда окладов за год и экономии фонда оплаты труда;
  • сопоставление с 2027-го уровня оплаты труда на типовых должностях госслужбы с уровнем зарплат частного сектора при подготовке проекта схемы окладов на должностях госслужбы.

Должностные оклады, допустимые для госслужащих в 2026 году

В целом заработная плата работников госслужбы в 2026 году должна состоять:

Из постоянной зарплаты, куда входит:

  • должностной оклад;
  • надбавки за выслугу лет;
  • надбавки за ранг госслужащего.

Вариативной зарплаты, состоящей:

  • из месячной или квартальной премии в соответствии с личным вкладом в общий результат работы государственного органа;
  • премии по итогам ежегодного оценивания служебной деятельности.

Должностные оклады работников государственной службы имеют предельные границы. В частности, в 2026 году минимальный должностной оклад повысился с двух до 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 328 грн).

То есть в текущем году госслужащие могут получать не менее 8 320 грн (2,5 × 3 328 грн).

Также закон установил ограничение на максимальный размер должностного оклада на должностях руководителей госорганов, отнесенных к первому типу госорганов, юрисдикция которых распространяется на все регионы, — 15 размеров минимального размера должностного оклада.

Таким образом, госслужащие имеют право на максимальный должностной оклад, который не может превышать 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Граничные размеры премий, доплат и надбавок

В этом году размер премии госслужащего не может превышать закрепленной единой планки. А именно:

  • для месячной премии — 30% от оклада за фактически отработанное время за месяц, за который выплачивается премия;
  • для квартальной премии — 90% от оклада за фактически отработанное время за квартал, за который выплачивается премия;
  • общий размер премий, на который имеет право госслужащий за год — 30% фонда постоянной зарплаты за год.

Размер надбавок к окладам за ранги госслужащих в 2026 году стартуют с 200 грн и достигают 1 000 грн.

Надбавка за выслугу лет устанавливается на уровне 2% от оклада за каждый календарный год стажа государственной службы, но не выше 30% оклада.

Материальная помощь в случае ухода в ежегодный основной отпуск в 30 календарных дней равна среднемесячной зарплате.

Ранее мы сообщали, кому гарантируют бронирование от мобилизации в марте 2026 года. В начале весны в период военного положения и мобилизации будут действовать обновленные правила по зарплате.

Еще писали, что в Украине изменят принцип начисления зарплат гражданам с инвалидностью. Согласно принятому новому постановлению, предусмотрено четкое исчисление средней зарплаты для уплаты взносов за трудоустройство лиц с особыми потребностями.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
