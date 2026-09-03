Работникам могут занижать зарплату: какой документ поможет разобраться в начислениях

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Для большинства работников главное — увидеть зарплату на карте и убедиться, что деньги поступили. Но одна и та же сумма может состоять из различных доплат, надбавок, премий, индексации и других выплат, а часть начисленных денег может быть удержана по определенным причинам. Разобраться в этом можно с помощью документа, который многие получают вместе с зарплатой, но не всегда внимательно читают. Речь идет о расчетном листке — в нем видно, как именно работодатель сформировал вашу выплату.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Трудовое и пенсионное право.

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Что должно быть в расчетном листке

Закон обязывает работодателя при каждой выплате зарплаты сообщать работнику о ее составляющей. Речь идет об общей сумме начисленной зарплаты, отдельных видах выплат, размере и основаниях удержаний, а также о сумме, которую работник должен получить фактически.

Это предусмотрено статьей 110 Кодекса законов о труде Украины и статьей 30 Закона "Об оплате труда".

Куда может деться премия

Бывает, что работник рассчитывал на премию, но в зарплате ее не увидел. Первое, что стоит сделать, — проверить не банковский счет, а документы, определяющие порядок премиирования. Это могут быть коллективный и трудовой договоры, положение о премировании, приказы работодателя и установленные показатели, от которых зависит выплата.

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Важно понимать, что устное обещание руководителя еще не означает, что премия гарантирована. Но если она предусмотрена системой оплаты труда и работник выполнил установленные для ее получения условия, причину неначисления стоит выяснить.

Коллективный договор, в частности, может определять размеры и условия выплаты доплат, надбавок, премий, гарантийных и компенсационных выплат.

Что еще стоит проверить

Еще одна составляющая зарплаты, которую легко не заметить, — индексация. Если у работника есть сомнения относительно ее начисления, стоит попросить объяснить, как именно рассчитали зарплату и была ли проведена индексация. Это позволяет увидеть не только конечный результат, но и отдельные составляющие выплаты.

Почему на карту поступает меньше

Другая распространенная ситуация: в расчетном листе указана одна сумма, а фактически работник получает меньше. Причина может крыться в удержаниях. Закон требует указывать не только их размер, но и основания. Это могут быть налоги и сборы, алименты, суммы по исполнительным документам или другие удержания, если для них есть законное основание. Поэтому разница между начисленной суммой и деньгами, которые фактически поступили на счет, не должна оставаться загадкой.

Почему коллега получил больше

Даже если у двух человек одинаковый должностной оклад, их зарплата за месяц может отличаться. На итоговую сумму влияют отработанное время, доплаты и надбавки, премии, больничные, отпуск, работа в ночное время, а также работа в праздничные или выходные дни и другие предусмотренные выплаты.

Поэтому сравнивать зарплаты только по сумме, поступившей на карту, не совсем правильно. Гораздо больше информации дает сравнение самого расчета.

Если работодатель утверждает, что все начислено правильно

В такой ситуации работник может попросить объяснить, на основании каких данных был произведен расчет. Если возник спор по поводу зарплаты, значение могут иметь не только расчетные листки. Важными документами также могут быть табели учета рабочего времени, приказы о премиях, доплаты и надбавки, положение об оплате труда и премировании, коллективный договор, документы об отпусках и больничных, а также сведения о начислении и выплате зарплаты.

Имеет ли силу электронная расчетная ведомость

Если работодатель отправляет расчет по электронной почте или через другую электронную систему, его не стоит сразу воспринимать как нечто второстепенное. Электронные документы используются в современном бухгалтерском учете, поэтому полученные расчеты лучше сохранять. Особенно это важно, если между работником и работодателем уже возникли разногласия.

Если расчет вообще не предоставляется

Если работник не получает информации о своей зарплате, лучше не ограничиваться устным запросом в бухгалтерии. Можно обратиться к работодателю в письменной форме и попросить предоставить информацию о зарплате за конкретный месяц с указанием всех ее составляющих, сумм и оснований для удержаний, а также средств, подлежащих выплате.

Письменное обращение важно еще и потому, что остается подтверждение самого факта обращения работника.

Когда возникает трудовой спор

Расчетный листок может помочь и тогда, когда дело доходит до спора с работодателем. Например, работник считает, что ему не начислили доплату за ночные часы, премию или другую выплату. Сам расчет может показать, есть ли соответствующая сумма среди начислений.

Но одного расчетного листка не всегда достаточно. Для выяснения обстоятельств могут понадобиться табели, приказы, договоры, положения об оплате труда и другие документы.

Что проверить при увольнении

Отдельно стоит проверять расчет при увольнении. Работнику важно убедиться, что учтены зарплата за фактически отработанное время, компенсация за неиспользованный отпуск, другие причитающиеся выплаты и предусмотренные удержания. Ведь окончательная сумма при увольнении также должна иметь понятное объяснение.

Не выбрасывайте старые расчетные листы

Эти документы лучше хранить, особенно за периоды, когда менялись условия работы или возникали вопросы по оплате. Это может пригодиться, если менялся оклад, появлялись новые надбавки или доплаты, назначалась премия, менялся график, были больничные, отпуска, сверхурочные или ночные часы.

Такие документы помогают восстановить картину начислений за определенный месяц и сравнить ее с условиями, на которых человек работал.

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