Працівникам можуть занижувати зарплату: який документ допоможе розібратися у нарахуваннях

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Для більшості працівників головне — побачити зарплату на картці й переконатися, що гроші прийшли. Але одна й та сама сума може складатися з різних, доплат, надбавок, премії, індексації та інших виплат, а частина нарахованих грошей може бути утримана з певних причин. Розібратися в цьому можна за допомогою документа, який багато хто отримує разом із зарплатою, але не завжди уважно читає. Йдеться про розрахунковий листок — у ньому видно, як саме роботодавець сформував вашу виплату.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Трудове та пенсійне право.

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Що має бути в розрахунковому листку

Закон зобов'язує роботодавця під час кожної виплати зарплати повідомляти працівнику її склад. Йдеться про загальну суму нарахованої зарплати, окремі види виплат, розмір і підстави утримань та суму, яку працівник має отримати фактично.

Це передбачено статтею 110 Кодексу законів про працю України та статтею 30 Закону "Про оплату праці".

Куди може подітися премія

Буває, що працівник розраховував на премію, але в зарплаті її не побачив. Перше, що варто зробити, — перевірити не банківський рахунок, а документи, які визначають порядок преміювання. Це можуть бути колективний і трудовий договори, положення про преміювання, накази роботодавця та встановлені показники, від яких залежить виплата.

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Важливо розуміти, що усна обіцянка керівника ще не означає, що премія гарантована. Але якщо вона передбачена системою оплати праці й працівник виконав установлені для її отримання умови, причину ненарахування варто з'ясувати.

Колективний договір, зокрема, може визначати розміри та умови виплати доплат, надбавок, премій, гарантійних і компенсаційних виплат.

Що ще варто перевірити

Ще одна складова зарплати, яку легко не помітити, — індексація. Якщо працівник має сумніви щодо її нарахування, варто попросити пояснити, як саме розрахували зарплату і чи була проведена індексація. Це дозволяє побачити не лише кінцевий результат, а й окремі складові виплати.

Чому на картку приходить менше

Інша поширена ситуація: у розрахунку зазначена одна сума, а фактично працівник отримує менше. Причина може бути в утриманнях. Закон вимагає вказувати не тільки їхній розмір, а й підстави. Це можуть бути податки та збори, аліменти, суми за виконавчими документами або інші утримання, якщо для них є законна підстава. Тому різниця між нарахованою сумою та грошима, які фактично надійшли на рахунок, не повинна залишатися загадкою.

Чому колега отримав більше

Навіть якщо двоє людей мають однаковий посадовий оклад, їхня зарплата за місяць може відрізнятися. На кінцеву суму впливають відпрацьований час, доплати й надбавки, премії, лікарняні, відпустка, робота в нічний час, а також робота у святкові чи вихідні дні та інші передбачені виплати.

Тому порівнювати зарплати лише за сумою, яка прийшла на картку, не зовсім правильно. Значно більше інформації дає порівняння самого розрахунку.

Якщо роботодавець каже, що все нараховано правильно

У такій ситуації працівник може попросити пояснити, на підставі яких даних зробили розрахунок. Якщо виник спір щодо зарплати, значення можуть мати не тільки розрахункові листки. Важливими документами також можуть бути табелі обліку робочого часу, накази про премії, доплати й надбавки, положення про оплату праці та преміювання, колективний договір, документи щодо відпусток і лікарняних, а також відомості про нарахування та виплату зарплати.

Чи має силу електронний розрахунковий листок

Якщо роботодавець надсилає розрахунок електронною поштою або через іншу електронну систему, його не варто одразу сприймати як щось другорядне. Електронні документи використовуються в сучасному бухгалтерському обліку, тому отримані розрахунки краще зберігати. Особливо це важливо, якщо між працівником і роботодавцем уже виникли розбіжності.

Якщо розрахунок взагалі не показують

Якщо працівник не отримує інформації про свою зарплату, краще не обмежуватися усним запитанням у бухгалтерії. Можна звернутися до роботодавця письмово й попросити надати інформацію про зарплату за конкретний місяць із зазначенням усіх її складових, сум та підстав утримань і коштів, які належать до виплати.

Письмове звернення важливе ще й тому, що залишається підтвердження самого факту звернення працівника.

Коли виникає трудовий спір

Розрахунковий листок може допомогти й тоді, коли справа доходить до спору з роботодавцем. Наприклад, працівник вважає, що йому не нарахували доплату за нічні години, премію або іншу виплату. Сам розрахунок може показати, чи є відповідна сума серед нарахувань.

Але одного листка не завжди достатньо. Для з'ясування обставин можуть знадобитися табелі, накази, договори, положення про оплату праці та інші документи.

Що перевірити під час звільнення

Окремо варто перевіряти розрахунок при звільненні. Працівнику важливо переконатися, що враховані зарплата за фактично відпрацьований час, компенсація за невикористану відпустку, інші належні виплати та передбачені утримання. Адже остаточна сума при звільненні також повинна мати зрозуміле пояснення.

Не викидайте старі розрахункові листи

Ці документи краще зберігати, особливо за періоди, коли змінювалися умови роботи або виникали питання щодо оплати. Це може стати в пригоді, якщо змінювався оклад, з'являлися нові надбавки чи доплати, призначалася премія, змінювався графік, були лікарняні, відпустки, понаднормові або нічні години.

Такі документи допомагають відновити картину нарахувань за певний місяць і порівняти її з умовами, за якими людина працювала.

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