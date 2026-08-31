Премии в миллионы: руководителям Нафтогаза готовят новые правила вознаграждения

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Правительство предлагает новые правила выплаты вознаграждения председателю и членам правления НАК "Нафтогаз Украины". Согласно проекту постановления Кабмина, подготовленному Минэкономики, максимальный размер премий для председателя правления может составлять до 36 месячных должностных окладов в год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ольгу Василевскую-Смаглюк.

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Как предлагается начислять премии

Вознаграждение председателя и членов правления будет состоять из фиксированной и переменной частей. Для председателя правления предлагают установить следующие максимальные премии:

квартальная — до трех месячных должностных окладов;

годовая — до 24 месячных должностных окладов.

Таким образом, за четыре квартала и годовую премию общая сумма может достигать 36 должностных окладов в год.

Для других членов правления максимальные квартальные и годовые премии не могут превышать соответствующие премии председателя правления.

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Сколько это будет в гривнах

Точную сумму максимальной выплаты в гривнах определить невозможно, поскольку она зависит от должностного оклада. Его размер указывается в контракте, который не разглашается.

В качестве примера Василевская-Смаглюк приводит данные о Сергее Корецком, который возглавил "Нафтогаз" в мае 2025 года. За 2025 год он задекларировал 14,4 миллиона гривен зарплаты от компании. При этом эта сумма уже включала премии, поэтому не является размером самого должностного оклада.

На какой срок предлагают ввести такую норму

Возможность получать премии в размере до 36 окладов не должна быть постоянной. По словам депутата, такая норма будет действовать до перехода на новую систему вознаграждения руководителей государственных компаний, но не дольше шести месяцев после окончания военного положения.

После этого премии планируют ограничить на уровне 30% фиксированного вознаграждения.

Почему упоминают премию Коболева

Василевская-Смаглюк отмечает, что сам предел в 36 окладов не является новым. Именно такой предельный размер премии фигурировал в уголовном производстве в отношении бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. В 2018 году Коболеву выплатили почти 261 миллион гривен премии после победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".

По версии НАБУ и САП, максимально допустимая на тот момент сумма составляла 37,48 миллиона гривен. Фактическая выплата превысила это ограничение более чем на 229 миллионов гривен. Дело Коболева в настоящее время рассматривает Высший антикоррупционный суд.

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