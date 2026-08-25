Работа предпенсионных украинцев: в Гоструде предупредили, когда грозит сокращение

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине работники предпенсионного возраста могут столкнуться с угрозой увольнения, если на предприятиях будет проводиться сокращение. Сам факт пожилого возраста не является гарантией сохранения рабочего места, лишь в некоторых ситуациях предусмотрены определенные преференции и возможность доработать до выхода на пенсию.

О том, какие правила действуют в отношении граждан предпенсионного возраста, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Возможно ли сокращение работника предпенсионного возраста

По информации Управления инспекционной деятельности в Запорожской области Государственной службы по вопросам труда, в 2026 году в рамках действующих норм законодательства предпенсионный возраст работника не защищает от увольнения в связи с сокращением численности или штата предприятия.

По данным Гоструда, сам факт приближения пенсионного возраста не может служить препятствием для сокращения. Согласно статье 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, работодатель может расторгнуть в случае изменений в организации производства и труда, в частности при необходимости сокращения численности работников.

Отдельных запретов на увольнение по данному основанию работников предпенсионного возраста в Кодексе нет.

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Однако при определенных условиях таким сотрудникам могут предоставлять определенные права на сохранение рабочих мест. Так, при определении работников, подлежащих увольнению, руководители должны учитывать преимущественное право таких лиц на сохранение работы.

Кому гарантируется преимущественное право остаться на работе

В статье 42 КЗоТ указывается, что в случае возникновения необходимости сокращения численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда предусмотрено предоставление преимущественного права на сохранение рабочего места работникам, имеющим:

Более высокую квалификацию; Более высокую производительность труда.

В то же время, при равной производительности труда и квалификации нормы законодательства устанавливают дополнительные критерии, которые должны учитывать работодатели.

В частности, преимущество в сохранении рабочего места предоставляется работникам, которым осталось менее трех лет до выхода на пенсию.

Учитывая это, достижение работником предпенсионного возраста не является абсолютной защитой от сокращения. Их также могут оставить без работы.

В случае увольнения работника ему должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, у которых есть дети или совершеннолетние дети с инвалидностью с детства (подгруппа А I группы).

Компенсацию рассчитывают путем умножения размера среднедневной зарплаты на количество неиспользованных дней, приходящихся на отпуск.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что несовершеннолетние граждане пользуются льготами и гарантиями в сфере охраны труда, рабочего времени и отпусков. При этом зарплату им выплачивают в том же размере, что и взрослым работникам определенных категорий при полноценной продолжительности работы. То есть сокращенное рабочее время для несовершеннолетних не уменьшит сумму оклада.

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