Снижение зарплаты без согласия работника: что разрешает работодателям военное законодательство

Сотрудники в офисе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда украинцы могут оказаться в ситуации, когда рабочий день остается полным, обязанности никуда не исчезают, но их зарплата уменьшается. Во время военного положения работодатель действительно может изменить условия оплаты труда, в частности уменьшить должностной оклад, но закон не позволяет делать это как вздумается. Известно, при каких обстоятельствах меняют зарплату, как об этом должны уведомить работника и какие правила действуют сейчас.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Почему зарплата может уменьшиться

Война существенно изменила работу многих предприятий. Где-то стало меньше заказов, где-то остановилось производство, где-то резко выросли расходы. Если из-за военных действий или других обстоятельств объем работы предприятия уменьшился, работодатель может пересмотреть условия оплаты труда.

Но это не обязательно означает сокращение рабочего дня. То есть работник может, как и раньше, работать полный рабочий день, но получать меньший должностной оклад.

Должны ли заранее предупреждать об уменьшении зарплаты

Такое правило действует в обычных условиях. КЗоТ предусматривает заблаговременное уведомление работника об изменении существенных условий труда и ухудшении условий оплаты.

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Но для военного положения закон установил отдельное правило. Закон позволяет уведомить работника об изменении условий оплаты труда до того момента, когда эти новые условия начнут действовать. То есть ждать два месяца работодателю не нужно.

Например, если работодатель решил, что с 1 сентября оклад будет меньше, работника должны уведомить об этом не позднее 1 сентября.

Как должно быть оформлено изменение размера зарплаты

Сам факт введения военного положения не дает работодателю права поступать с зарплатой как угодно. Изменение условий оплаты труда должно быть оформлено надлежащим образом и соответствовать законодательству, а также условиям коллективного договора и внутренним документам предприятия. Поэтому простой устной фразы "со следующего месяца будем платить меньше" недостаточно.

Что делать, если зарплату уже уменьшили, а вас не уведомили

В такой ситуации стоит сначала попросить работодателя предоставить документ, на основании которого изменили оклад.

Проверьте:

когда именно было принято решение об изменении оклада;

с какой даты оно вступило в силу;

сообщили ли вам о новых условиях;

соответствует ли новый оклад условиям трудового или коллективного договора;

правильно ли начислена зарплата за фактически отработанное время.

Если есть сомнения, можно обратиться в Гоструда или за юридической консультацией.

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