Зниження зарплати без згоди працівника: що роботодавцям дозволяє воєнне законодавство

Працівники в офісі, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Іноді українці можуть опинитися в ситуації, коли робочий день залишається повним, обов’язки нікуди не зникають, але їхня зарплата стає меншою. Під час воєнного стану роботодавець справді може змінити умови оплати праці, зокрема зменшити посадовий оклад, але закон не дозволяє робити це як заманеться. Відомо, за яких обставин змінюють зарплату, як про це мають повідомити працівника та які правила діють зараз.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України №2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Чому зарплата може зменшитися

Війна суттєво змінила роботу багатьох підприємств. Десь поменшало замовлень, десь зупинилося виробництво, десь різко зросли витрати. Якщо через воєнні дії або інші обставини обсяг роботи підприємства зменшився, роботодавець може переглянути умови оплати праці.

Але це не обов’язково означає скорочення робочого дня. Тобто працівник може, як і раніше, працювати повний робочий день, але отримувати менший посадовий оклад.

Чи мають заздалегідь попереджати про зменшення зарплати

Таке правило діє у звичайних умовах. КЗпП передбачає завчасне повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та погіршення умов оплати.

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Але для воєнного стану закон встановив окреме правило. Закон дозволяє повідомити працівника про зміну умов оплати праці до моменту, коли ці нові умови почнуть діяти. Тобто чекати два місяці роботодавцю не потрібно.

Наприклад, якщо роботодавець вирішив, що з 1 вересня оклад буде меншим, працівника мають повідомити про це не пізніше 1 вересня.

Як має бути оформлена зміна розміру зарплати

Сам факт воєнного стану не дає роботодавцю права робити із зарплатою що завгодно. Зміна умов оплати праці має бути оформлена належним чином і відповідати законодавству, а також умовам колективного договору та внутрішнім документам підприємства. Тому просто усної фрази "з наступного місяця платитимемо менше" недостатньо.

Що робити, якщо зарплату вже зменшили, а вас не повідомили

У такій ситуації варто спочатку попросити роботодавця надати документ, на підставі якого змінили оклад.

Перевірте:

коли саме було прийнято рішення про зміну окладу;

з якої дати воно набрало чинності;

чи повідомляли вас про нові умови;

чи відповідає новий оклад умовам трудового або колективного договору;

чи правильно нарахували зарплату за фактично відпрацьований час.

Якщо є сумніви, можна звернутися до Держпраці або за юридичною консультацією.

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