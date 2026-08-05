Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Минимальные оклады и премии: что войдет в зарплату госслужащего в августе

Минимальные оклады и премии: что войдет в зарплату госслужащего в августе

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 14:30
Зарплаты госслужащих: какие оклады, премии и помощь гарантируют в августе
Женщина в офисе, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года сотрудникам государственных органов будут начислены гарантированные должностные оклады, премии, различные надбавки и материальная помощь, которые будут ограничены минимальными и максимальными рамками. Известно, какие лимиты на суммы и правила будут актуальны в этом месяце.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на закон № 4282-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей".

Какие оклады гарантируют госслужащим в августе

Согласно нормам закона, в августе 2026 года работникам на государственной службе не могут начислять должностные оклады ниже минимально утвержденного уровня. Гарантированные показатели в этом году пересмотрели.

Заработная плата государственных служащих состоит из двух основных составляющих:

  1. Постоянная — состоит из оклада, надбавок за выслугу лет и за ранг государственного служащего (не более 70%);
  2. Вариативная — состоит из месячной или квартальной премии в зависимости от личного вклада в результат работы, годовой премии (не более 30%).

Общая сумма заработной платы будет формироваться на основе:

Читайте также:
  • должностного оклада;
  • надбавки за звание государственного служащего;
  • доплаты за выслугу лет;
  • месячной/квартальной премии;
  • компенсации за дополнительную нагрузку;
  • компенсации за вакантную должность;
  • отпускной помощи;
  • материальной помощи на бытовые нужды;
  • других доплат, предусмотренных законодательством.

При этом минимальный должностной оклад государственного служащего не может быть меньше 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных (в 2026 году — 3 328 грн). С учетом этого минимально гарантированная сумма будет начинаться с 8 320 грн.

Максимальная сумма оклада на должностях руководителей государственных органов первого типа, юрисдикция которых охватывает все области, ограничена 15 минимальными должностными окладами. Таким образом, в августе максимальный оклад составит 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Размеры премий, доплат и надбавок на госслужбе

Вариативная составляющая заработной платы государственных служащих также имеет свои ограничения. В частности, для премий установлены следующие лимиты:

  • месячная премия — 30% от оклада за месяц;
  • квартальная премия — 90% от оклада;
  • общая премия за год — 30% фонда заработной платы за год.

Надбавка за выслугу лет составляет 2% от оклада за каждый год стажа на государственной службе, однако не более 30%.

Материальная помощь при выходе государственных служащих в ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней не может превышать среднемесячный доход.

На 2026 год утверждены следующие размеры надбавок к окладам за ранги:

  • первый ранг — 1000 грн;
  • второй ранг — 900 грн;
  • третий ранг — 800 грн;
  • четвертый ранг — 700 грн;
  • пятый ранг — 600 грн;
  • шестой ранг — 500 грн;
  • седьмой ранг — 400 грн;
  • восьмой ранг — 300 грн;
  • девятый ранг — 200 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как изменилась зарплата в центральных органах судебной власти. По данным Минфина, Верховный Суд выплачивает судьям самую высокую зарплату. За последние шесть месяцев года сумма выросла на 140 000 грн, до 446 720 грн. В начале года платили 307 310 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в странах еврозоны темпы роста зарплаты ускорятся в конце года. В частности, в III–IV кварталах показатель повысится до 2,6%, в I квартале 2027 года — до 2,7%. В то же время в финансовом комитете ВРУ отметили, что в Украине также важно последовательное повышение социальных стандартов и минимальной зарплаты.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации