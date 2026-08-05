Зарплаты госслужащих: какие оклады, премии и помощь гарантируют в августе

Женщина в офисе, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года сотрудникам государственных органов будут начислены гарантированные должностные оклады, премии, различные надбавки и материальная помощь, которые будут ограничены минимальными и максимальными рамками. Известно, какие лимиты на суммы и правила будут актуальны в этом месяце.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на закон № 4282-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей".

Какие оклады гарантируют госслужащим в августе

Согласно нормам закона, в августе 2026 года работникам на государственной службе не могут начислять должностные оклады ниже минимально утвержденного уровня. Гарантированные показатели в этом году пересмотрели.

Заработная плата государственных служащих состоит из двух основных составляющих:

Постоянная — состоит из оклада, надбавок за выслугу лет и за ранг государственного служащего (не более 70%); Вариативная — состоит из месячной или квартальной премии в зависимости от личного вклада в результат работы, годовой премии (не более 30%).

Общая сумма заработной платы будет формироваться на основе:

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должностного оклада;

надбавки за звание государственного служащего;

доплаты за выслугу лет;

месячной/квартальной премии;

компенсации за дополнительную нагрузку;

компенсации за вакантную должность;

отпускной помощи;

материальной помощи на бытовые нужды;

других доплат, предусмотренных законодательством.

При этом минимальный должностной оклад государственного служащего не может быть меньше 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных (в 2026 году — 3 328 грн). С учетом этого минимально гарантированная сумма будет начинаться с 8 320 грн.

Максимальная сумма оклада на должностях руководителей государственных органов первого типа, юрисдикция которых охватывает все области, ограничена 15 минимальными должностными окладами. Таким образом, в августе максимальный оклад составит 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Размеры премий, доплат и надбавок на госслужбе

Вариативная составляющая заработной платы государственных служащих также имеет свои ограничения. В частности, для премий установлены следующие лимиты:

месячная премия — 30% от оклада за месяц;

квартальная премия — 90% от оклада;

общая премия за год — 30% фонда заработной платы за год.

Надбавка за выслугу лет составляет 2% от оклада за каждый год стажа на государственной службе, однако не более 30%.

Материальная помощь при выходе государственных служащих в ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней не может превышать среднемесячный доход.

На 2026 год утверждены следующие размеры надбавок к окладам за ранги:

первый ранг — 1000 грн;

второй ранг — 900 грн;

третий ранг — 800 грн;

четвертый ранг — 700 грн;

пятый ранг — 600 грн;

шестой ранг — 500 грн;

седьмой ранг — 400 грн;

восьмой ранг — 300 грн;

девятый ранг — 200 грн.

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