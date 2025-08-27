Зарплаты чиновников растут — где получают больше всего

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские чиновники продолжают получать зарплаты, существенно превышающие средние по стране. В то же время темпы их роста уже не такие высокие — доходы чиновников хотя и выросли, но теряют часть покупательной способности.

По данным Министерства финансов, в июле 2025 года средняя зарплата в центральных органах государственной власти составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем 2024 года этот показатель увеличился на 7%. Для сравнения, инфляция за этот же период достигла 14,1%.

Зарплаты в центральных органах власти

В июле в государственных органах работали 22 246 человек. Самые высокие зарплаты зафиксированы в ведомствах, которые отвечают за контроль и регулирование.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), платит своим сотрудникам в среднем 102,8 тысячи гривен. В ведомстве работает 517 человек, и это самые высокие зарплаты среди всех госорганов.

На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Здесь 367 сотрудников получают в среднем 95,8 тысячи гривен. Высокие зарплаты объясняются премиями и другими надбавками, которые составляют значительную часть доходов.

Третье место занимает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) со средней зарплатой 92,7 тысячи гривен для 265 сотрудников. Это учреждение также известно щедрыми выплатами руководству, что вызывает особое внимание общественности.

Аппарат Верховной Рады Украины занимает четвертую позицию со средней зарплатой 87,2 тысячи гривен для 843 работников. Это одно из крупнейших по численности учреждений, что влияет на общую статистику.

На пятом месте — Министерство цифровой трансформации Украины, где 217 сотрудников получают в среднем 82,8 тысячи гривен. Здесь активно работает над цифровизацией государственных услуг, что частично объясняет высокие зарплаты.

Секретариат Кабинета Министров Украины замыкает шестерку лидеров с зарплатой 81,6 тысячи гривен для 708 работников.

Зарплаты в госорганах. Графика: Минфин

Зарплаты руководителей госорганов

Руководители государственных учреждений зарабатывают значительно больше, чем рядовые сотрудники. Средняя зарплата руководящего состава центральных органов власти составляет 139,2 тысячи гривен.

Самые высокие доходы имеют топ-менеджеры таких ведомств:

НАПК — 337 тысяч гривен (5 руководителей). Это самый высокий показатель, что вызывает дискуссии о целесообразности таких выплат. Счетная палата — 264,8 тысячи гривен (6 руководителей). Высокие зарплаты объясняются ответственностью за контроль государственных финансов. Центральная избирательная комиссия — 226,8 тысячи гривен (18 руководителей). Эти выплаты остаются высокими, несмотря на отсутствие выборов из-за военного положения. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — 219,1 тысячи гривен (9 руководителей). Аппарат Верховной Рады — 204,2 тысячи гривен (5 руководителей). Министерство развития общин и территорий — 200,5 тысячи гривен (10 руководителей).

Зарплаты руководителей госорганов. Графика: Минфин

Как сообщалось, в Украине средняя зарплата выросла до 25 000 грн. Это свидетельствует об общем росте доходов не только в Киеве, но и в других крупных городах, хотя разница в оплате труда между регионами все еще остается значительной.

Также украинская власть стремится улучшить имидж рабочих профессий, приняв новый закон о профессиональном образовании. Ключевыми мотиваторами станут высокая заработная плата и возможность быстро начать карьеру, что поможет заполнить наибольший спрос на рынке труда, в частности на сварщиков, экскаваторщиков и строителей.