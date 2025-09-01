Невыплата зарплаты в Украине — правила взыскания через суд хотят изменить

Женщина держит кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине хотят изменить правила обращения работников в суд с трудовыми спорами в случае невыплаты заработной платы. Речь идет об изменениях, которые коснутся сроков подачи соответствующих заявлений.



Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте, передает Восточное межрегиональное управление Гоструда.

Взыскание заработной платы через суд по-новому

Речь идет о проекте закона №13664, предусматривающем внесение изменений в ст. 233 Кодекса законов о труде по обеспечению права применения неограниченного срока обращения работника в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы.



Его инициатором выступил член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат Валерий Гнатенко.

Законопроект передали для ознакомления в Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Он предусматривает дополнение КЗоТ одним абзацем. В нем говорится о том, что в случае нарушения законодательства об оплате труда работник может обратиться в суд без ограничения любым сроком, независимо от того, были ли соответствующие суммы начислены работодателем.

В частности, законопроект предусматривает, что понятие "заработная плата" будет охватывать все выплаты, в частности, компенсацию за неиспользованные отпуска и оплату во время простоя.

Документ призван усилить гарантии работников в защите права на оплату труда и повысить ответственность для работодателей за задержку или невыплату зарплаты.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу закона со дня, следующего за днем его опубликования.

Детали законопроекта. Источник: ВРУ

Какие нормы по срокам обжалования действуют сейчас

Согласно ст. 233 Кодекса законов о труде, работники имеют право обращаться в суд с трудовыми спорами в трехмесячный срок с даты, когда стало известно о нарушении.

По делам об увольнении — в месячный срок, а по делам о расчете при увольнении — в течение трех месяцев.

В инспекции труда напомнили, что умышленная невыплата зарплаты более чем за один месяц предусматривает уголовную ответственность по ст. 175 Уголовного кодекса.

