Ощадбанк выплачивает руководству до 1 млн грн зарплаты — детали

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Заработная плата руководства государственного учреждения "Ощадбанк" существенно выше средней в Украине. В мае 2024 года правлению выплатили от 500 тыс. до более 1,1 млн гривен.

Об этом сообщают "Українські Новини".

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В частности, больше всего в прошлом месяце получил дохода глава правления — 1,101 млн гривен заработной платы.

В то же время членам правления выплатили зарплату в таких суммах: 760 тыс. гривен, 684 тыс. гривен, 621 тыс. гривен, 599 тыс. гривен, 512 тыс. гривен, 479 тыс. гривен и 449 тыс. гривен.

В состав правления Ощадбанка входит восемь человек:

руководитель банка;

пять заместителей руководителя;

двое членов правления.

Зарплаты в Ощадбанке. Источник: ukranews

Зарплаты в других госбанках

Следует заметить, что в других госфинучреждениях заработные платы примерно такие же. Глава правления "ПриватБанка" получил в мае 1,1 млн гривен (до налогообложения), заместители — 894 тыс. — 972 тыс. гривен. В составе правления банка: руководитель, два заместителя, четыре члена правления.

Исполняющий обязанности руководителя "Укргазбанка" получил в мае 870 тыс. гривен, а члены правления — 550 тыс. — 968 тыс. гривен. В составе правления: исполняющий обязанности руководителя, шесть членов правления.

Глава Укрэксимбанка в мае заработал 1 млн гривен, трое членов правления — 766 тыс. — 1,2 млн гривен. В составе правления: руководитель банка, три члена правления.

Руководитель "Сенс Банка" получил 953 тыс. гривен, а члены правления — 652 тыс. — 750 тыс. гривен, заместитель руководителя — 761 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, компании вынуждены повышать зарплату украинцам из-за критического соотношения количества вакансий и резюме, а также большого дефицита кадров. Известно, как изменятся выплаты.

Ранее сообщалось, что в Украине заработная плата, обнародованная чиновниками в декларациях за 2022 год, существенно выросла против довоенного, 2021 года. Разница достигает 60%.