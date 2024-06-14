Ілон Маск домігся схвалення акціонерів Tesla на виплати у розмірі 56 мільярдів доларів

Голова Tesla Ілон Маск. Фото: fortune.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Акціонери Tesla схвалили пакет премії генерального директора компанії Ілона Маска. Голова американського виробника електроавтомобілів отримає грошову винагороду у розмірі 56 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Чому Маску виділили 56 мільярдів доларів

Як зазначається, схвалення виплати такої високої премії Маску підкреслює підтримку, якою голова Tesla користується з боку невеликих інвесторів компанії. Багато з них є затятими шанувальниками мільярдера. Втім ця пропозиція була прийнята, попри протидію з боку деяких великих інституційних інвесторів та довірених фірм.

Під час щорічних зборів акціонерів в Остіні, штат Техас, Маск назвав себе патологічно оптимістичним.

"Якби я не був оптимістом, цього заводу б не існувало. Але зрештою я досягну успіху. Це головне", — сказав мільярдер.

Однак це схвалення не скасовує позов щодо премії Маска до суду штату Делавер. У січні суддя визнав недійсним пакет грошової винагороди, назвавши його "незбагненним". На думку деяких експертів з правових питань, судовий процес може розтягнутися на кілька місяців.

Маску також можуть загрожувати нові судові позови щодо премій, які стануть найбільшими в корпоративній історії США. Акціонери проголосували за цей пакет у 2018 році.

За словами професора юридичного факультету Бостонського коледжу Браяна Куїнна, суддя Делавера уважно розгляне результати голосування і вимагатиме від Tesla довести, що на цей процес не було "неналежного" впливу Маска.

Суддя розкритикував раду директорів Tesla як "зобов'язану" йому. Він також заявив, що таку премію було запропоновано радою директорів, що має тісні особисті та фінансові зв'язки з Маском.

Нагадаємо, Ілон Маск погрожує заборонити пристрої Apple на своїх виробництвах. Американський мільярдер вважає, що впровадження ШІ значно погіршить безпеку гаджетів Apple.

Також ми писали, що Ілон Маск мітить на високу посаду в Білому домі. У разі виграшу Дональда Трампа у президентській гонці Маск може стати його радником.