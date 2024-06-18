Ощадбанк виплачує керівництву до 1 млн грн зарплати — деталі

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Заробітна плата керівництва державної фінустанови "Ощадбанк" суттєво вища за середню в Україні. У травні 2024 року правлінню виплатили від 500 тис. до понад 1,1 млн гривень.

Про це повідомляють "Українські Новини".

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Зокрема, найбільше минулого місяця отримав доходу голова правління — 1,101 млн гривень заробітної плати.

Водночас членам правління виплатили зарплату у таких сумах: 760 тис. гривень, 684 тис. гривень, 621 тис. гривень, 599 тис. гривень, 512 тис. гривень, 479 тис. гривень та 449 тис. гривень.

До складу правління Ощадбанку входять вісім осіб:

керівник банку;

п'ять заступників керівника;

двоє членів правління.

Зарплати в Ощадбанку. Джерело: ukranews

Зарплати в інших держбанках

Варто зауважити, що в інших держфінустановах заробітні плати приблизно такі ж. Голова правління "ПриватБанку" отримав у травні 1,1 млн гривень (до оподаткування), заступники — 894 тис. — 972 тис. гривень. У складі правління банку: керівник, два заступники, чотири члени правління.

Виконувач обов'язків керівника "Укргазбанку" отримав у травні 870 тис. гривень, а члени правління — 550 тис. — 968 тис. гривень. У складі правління: виконувач обов'язків голови, шестеро членів правління.

Голова Укрексімбанку у травні заробив 1 млн гривень, троє членів правління заробили — 766 тис. — 1,2 млн гривень. У складі правління: керівник банку, троє членів правління.

Керівник "Сенс Банку" отримав 953 тис. гривень, а члени правління — 652 тис. — 750 тис. гривень, заступник керівника — 761 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, компанії змушені підвищувати зарплату українцям через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також великий дефіцит кадрів. Відомо, як зміняться виплати.

Раніше повідомлялося, що в Україні заробітна плата, яку оприлюднили чиновники у деклараціях за 2022 рік, істотно зросла проти довоєнного, 2021 року. Різниця сягає 60%.