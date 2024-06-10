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Зарплати в Україні — на держслужбі стало більш вигідно працювати

10 червня 2024 14:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати на держслужбі — доходи чиновників суттєво зросли під час війни
Портфель посадовця. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні заробітна плата, яку оприлюднили чиновники у деклараціях за 2022 рік, суттєво зросла проти довоєнного, 2021 року. Різниця становить більш ніж 60%.

Про це йдеться у матеріалі видання ZN.UA.

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Більші доходи на держслужбі

Відповідний аналіз заробітних плат державних службовців із 2020-го по 2023 рік провів Fiscal Policy Research Center. Зокрема, було досліджено гендерні й територіальні відмінності, а також різницю між категоріями посад. Згідно з отриманими даними, помітна позитивна динаміка заробітних плат.

У 2020 році 182 тис. державних службовців подали декларації і сумарним доходом у 38 млрд гривень. У 2022 році кількість декларантів скоротилася до 165 тисяч завдяки послабленню для чиновників у питанні подання декларацій під час війни, однак загальна сума істотно зросла — 51 млрд гривень.

У середньому заробітна плата для держслужбовців у цей час підвищилася  на 66%. Якщо до війни становила 208 тис. гривень, то вже через рік — 312 тис. грн за рік (з 17 тис. до 26 тис. гривень на місяць).

Причини зростання зарплат чиновників

Як зауважує видання, зараз державні службовці мають доволі конкурентну заробітну плату. Зокрема, за деякими рівнями посад середньомісячне значення навіть більше за показник у приватному секторі.

Так, держслужбовцям категорії "Б" виплачують у середньому щомісяця на 57% більше, аніж має керівництво середньої ланки у приватній сфері, а держслужбовцям категорії "В" — на 15% вище за працівників різних галузей бізнесу.

Таку динаміку спровокували два фактори:

  • чимале зростання заробітної плати службовців сектору безпеки та оборони;
  • девальвація національної валюти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, роботодавці змушені підвищувати зарплати українцям через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Відомо, як зміняться виплати.

Раніше ми писали, що в Україні багато професій пов'язані з важкими та шкідливими умовами праці, що збільшує ризик отримання травм або інфекцій. У такому випадку держава передбачає страхові виплати.

чиновники
зарплати
держслужбовці
оплата
ринок праці

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