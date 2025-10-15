Зарплаты в Украине — какие коэффициенты и суммы индексации предусмотрены в ноябре

Бумаги на столе и подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

Государственная служба статистики обнародовала индекс инфляции за сентябрь, от которого зависит возможность осуществления индексации заработной платы в ноябре 2025 года. Известно, какие будут коэффициенты, суммы индексации и другие нюансы для расчета выплат работникам в следующем месяце.

Вопрос осовременивания доходов прописан в Законе №4059-IX "О Госбюджете на 2025 год".

Индексация зарплаты в ноябре 2025 года

Начиная с января 2025 года, индексацию в стране обнулили. Аналогично должны поступить и в 2026 году, как свидетельствует законопроект о главной смете на следующий год.

Согласно правилам, базовым месяцем теперь считается январь, а индекс потребительских цен считают нарастающим итогом с февраля. Индексация зарплаты возможна в случае превышения 103%. Такая возможность в этом году выпала в июле. Тогда для работников сумма индексации составляла:

В случае января как базового месяца для расчета — 133 грн. В случае февраля для расчета — 105 грн.

В последующие месяцы ситуация не претерпела изменений. Что касается ноября, то учитывая сентябрьский индекс инфляции, обнародованный Государственной службой статистики, в 100,3% — коэффициенты и размеры индексации не изменятся.

Нюансы расчета индексации доходов

Индексацию зарплаты проводят в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в этом году составляет 3 028 грн. Этот показатель является базовым для определения максимальной суммы дохода, подлежащего индексации. Для установления суммы осовременивания используют формулу: сумму дохода, подлежащего индексации нужно умножить на величину прироста индекса потребительских цен и результат разделить на 100%. Часть дохода, превышающая прожиточный минимум индексации не подлежит.

В то же время есть нюансы расчета индексации в случае повышения заработной платы. Так, если сумма, на которую выросла зарплата, меньше, чем размер индексации, то она будет продолжать начисляться. Сумма к выплате будет исчисляться как разница между размером индексации и суммой повышения.

Когда доход вырос без увеличения тарифных ставок и окладов, то начисленная сумма индексации не уменьшится на размер повышения. Когда же повышение зарплаты произошло путем увеличения ставок и окладов, то в расчет суммы должны включать все составляющие дохода, которые не являются одноразовыми. Если размер повышения зарплаты превысит сумму индексации, то индексацию не начислят. Месяц, когда произошло повышение зарплаты, станет базовым для дальнейшего определения индексации для конкретного работника.

В случае, если сотрудник работает неполное рабочее время, то индексацию следует осуществлять, исходя из полного рабочего дня и выплачивать, учитывая фактически отработанное время. Аналогичные правила действуют в отношении расчета индексации, если работник находится на больничном или в отпуске.

