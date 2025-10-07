Зарплаты учителей в ряде регионов будут выплачивать по новым правилам — детали

Учительница в классе с учениками. Фото: Новини.LIVE

С октября 2025 года в учебных заведениях девяти украинских регионов заработную плату начнут выплачивать по новым правилам. Очередные изменения для учителей утвердил Кабинет министров.

О том, что и для кого именно изменится, рассказывают Новини.LIVE.

Кого из учителей коснутся новые правила выплат зарплат

Как свидетельствует информация на официальном сайте правительства, новации в выплате зарплат будут касаться педагогов, которые работают очно и смешанно в учебных заведениях на прифронтовых территориях.

Для такой категории педагогов Кабинет министров пересмотрел размер доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда, введенной в начале этого года.

Согласно решению, доплата для таких работников составит не 2 тыс. грн, а 4 тыс. грн, и будет зависеть от нагрузки. Для учителей, которые работают более чем на ставку, сумма доплаты будет увеличиваться пропорционально.

Предполагается, что увеличенные доплаты получат педагоги из 84 тергромад Днепропетровского, Донецкого, Запорожского, Луганского, Николаевского, Сумского, Харьковского, Херсонского, Черниговского регионов.

Поскольку решение о доплате приняли "задним числом", то в октябре учителя получат двойную доплату за два месяца.

На соответствующие цели из госбюджета направят дополнительно 372,3 млн грн, что покроет необходимость в ее финансировании до конца года. Ожидается, что изменения коснутся более 25,73 тыс. работников образования.

Как изменились доплаты педагогов с 1 сентября

Согласно постановлению правительства №1515, предусматривающему изменения в постановлении №1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования", с сентября размер доплаты под названием "за неблагоприятные условия труда" учителям повысили вдвое. Доплата изменилась так:

с 1 января 2025 года равнялась 1 тыс. грн;

с 1 сентября 2025 года выросла до 2 тыс. грн.

Повышенная ежемесячная доплата предусмотрена для учителей независимо от предметов и количества часов, места работы, для директоров и заместителей, которые имеют педагогическую нагрузку, учителей на полставки/с частичной занятостью, педагогов в любом регионе страны, учреждений государственной/коммунальной формы собственности, по основному месту работы и по совместительству.

