Зарплаты педагогов — какие предусмотрены правила расчета новых доплат

Учитель с учениками в классе. Фото: Freepik

Украинским педагогам предусмотрены увеличенные размеры доплат за работу в неблагоприятных условиях в прифронтовых школах. Известно, кто именно получил право на дополнительные средства, как их будут рассчитать и будут ли учитывать соответствующую надбавку при расчете больничных и отпускных выплат.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства образования.

Расчет новых доплат для педагогов

Осенью правительство ввело очередное нововведение в оплате труда учителей. Оно касается обновления размера доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Такую дополнительную выплату в 1,3 тыс. грн ("на руки" по 1 тыс. грн) ввели в начале года, а с 1 сентября размер доплаты вырос вдвое. Средства будут брать из субвенции.

Правом на выплату могут воспользоваться:

Все учителя учреждений среднего образования государственной/коммунальной форм собственности, в том числе по совместительству. Непедагогические работники, которые также имеют учебную нагрузку в образовательных учреждениях.

Важное требование — зависимость соответствующих доплат от нагрузки. Сумма доплаты определяется пропорционально объему учебной нагрузки/педагогической работы работников.

Если у учителя нагрузка не превышает ставку, однако речь идет об основном месте работы, то ему должны выплатить полные 2,6 тыс. грн. Если превысит ставку, то сумма возрастет пропорционально. Совместители также имеют право на начисление доплаты пропорционально отработанным часам.

В качестве примера, если педагог имеет нагрузку 14 часов еженедельно, то получит дополнительно 2,6 тыс. грн, если 22 часа, то 3,17 тыс. грн (больше ставки), если у совместителя нагрузка составляет 12 часов, то начислят 1,73 тыс. грн, то есть пропорционально рабочему времени.

В случае, если педагог отработал не полный месяц из-за отпуска или болезни, то доплата как часть зарплаты уменьшится пропорционально отработанному времени.

Также такую доплату включают в расчет средней заработной платы, поэтому при расчете отпускных она должна быть ее составляющей. Также должны учитывать при определении среднего дохода для больничных и декретных.

Удвоенные выплаты для учителей

Также отдельно правительство ввело особые условия для работников девяти прифронтовых областей. Им вдвое повысили вышеуказанную доплату. То есть, имеют право не на 2 тыс., а на 4 тыс. грн. Доплаты предоставят учителям "задним числом" — с сентября.

Увеличенные доплаты предусмотрены учителям из 84 тергромад Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.



