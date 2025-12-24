Зарплаты в Украине — в какой сфере существенно повысят выплаты с 1 января

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Украине работникам предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые обеспечивают базовыми услугами население во время военного положения, повысят заработную плату до 40%. Также предусмотрены новые надбавки.

Как вырастут зарплаты у работников сферы ЖКХ

Как отмечает Минразвития, в отраслевое соглашение на 2023 — 2027 годы, заключенное между ведомством, работодателями и профсоюзами ЖКХ, внесли изменения, призванные повысить социальную защиту работников и стабильность работы жилищно-коммунальных предприятий, которые предоставляют базовые услуги для городов в условиях военного положения.

Речь идет о повышении минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда до уровня не менее 260% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Ожидается, что общее повышение оплаты труда для таких рабочих может составить 40%. Изменения должны заработать с 1 января 2026 года.

В Минразвития отметили, что повысятся коэффициенты зарплаты водителей грузового, легкового транспорта и автобусов. Также в этот перечень добавят новую категорию — водителей электромобилей.

Кроме того, предусматривается увеличение размера надбавок:

за выполнение особо важной работы, в частности, во время военного положения, — до 100% должностного оклада;

за знание иностранного языка — до 15% должностного оклада.

Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение призвано улучшить соцзащиту работников предприятий ЖКХ во время войны.

Как изменятся минималка и прожиточный минимум в 2026 году

С 1 января 2026 года прожиточный минимум и минимальную зарплату планируют повысить впервые с 2024 года. В частности, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в Украине вырастет с 3028 до 3328 грн. Другие показатели изменятся так:

Общий прожиточный минимум — с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%); Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — с 2361 грн до 2595 (+9,9%); Минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);

Ранее мы писали, что в 2026 году изменится размер зарплаты, что будет гарантией для бронирования от мобилизации. Это предусмотрено законом о госбюджете на следующий год.

Также мы рассказывали, что с 2026 года работники сферы образования начнут получать на 30% более высокую зарплату. В дальнейшем предполагается повышение осенью еще на 20%.