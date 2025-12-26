Зарплаты в Евросоюзе — какие страны платят больше всего денег

Люди. Фото: Новини.LIVE

Самые большие зарплаты в Европе платят такие страны, как Люксембург, Дания, Ирландия, Бельгия, Австрия и Германия. Доходы жителей за год здесь могут достигать отметки в 50 тысяч евро (почти 2,5 миллиона гривен).

Об этом говорится в публикации Visit Ukraine.

Зарплаты в ЕС

Как отмечается, стабильные и высокие заработки здесь возможны благодаря мощным экономикам и развитым финансовым и технологическим секторам.

Если же говорить о малых зарплатах, то относительно небольшие выплаты получают люди, которые живут и работают в странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Это:

Болгария.

Греция.

Венгрия.

"Здесь средние доходы значительно ниже среднего показателя по ЕС. А разница с лидерами может достигать нескольких раз", — говорится в публикации.

Такая ситуация возникла из-за того, что эти страны мало внимания уделяют высокотехнологичным отраслям. К тому же здесь:

производительность труда ниже;

профсоюзы не имеют "мощного голоса", в отличие от более успешных стран.

Однако, как отмечается в статье, важнее номинальной суммы дохода является покупательная способность денег. То есть насколько высокий уровень жизни можно получить благодаря заработанным деньгам.

Как украинцам выбирать страны

Если учитывать именно покупательную способность денег, то разница между богатыми и бедными странами не такая уж и существенная. Все потому, что более слабые, на первый взгляд, страны по экономическому развитию, "показывают лучшую картину, если считать, сколько товаров и услуг можно приобрести за те же деньги".

Поэтому украинцам, которые думают над переездом в Европу, надо учитывать не только предлагаемую в вакансиях зарплату, но и то, сколько денег придется тратить, например, на жилье, транспорт, продукты, налоги и так далее.

Ранее мы рассказывали, что в Германии, как и в Украине, выплачивается пособие после рождения ребенка. Известно, какие суммы за границей. Узнавайте, где для украинцев в Европе еще действует льготный проезд в транспорте.