Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Большие зарплаты — где в Европе украинцы могут заработать больше

Большие зарплаты — где в Европе украинцы могут заработать больше

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 19:40
Зарплаты в Евросоюзе — какие страны платят больше всего денег
Люди. Фото: Новини.LIVE

Самые большие зарплаты в Европе платят такие страны, как Люксембург, Дания, Ирландия, Бельгия, Австрия и Германия. Доходы жителей за год здесь могут достигать отметки в 50 тысяч евро (почти 2,5 миллиона гривен).

Об этом говорится в публикации Visit Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Зарплаты в ЕС

Как отмечается, стабильные и высокие заработки здесь возможны благодаря мощным экономикам и развитым финансовым и технологическим секторам.

Если же говорить о малых зарплатах, то относительно небольшие выплаты получают люди, которые живут и работают в странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Это:

  • Болгария.
  • Греция.
  • Венгрия.

"Здесь средние доходы значительно ниже среднего показателя по ЕС. А разница с лидерами может достигать нескольких раз", — говорится в публикации.

Такая ситуация возникла из-за того, что эти страны мало внимания уделяют высокотехнологичным отраслям. К тому же здесь:

  • производительность труда ниже;
  • профсоюзы не имеют "мощного голоса", в отличие от более успешных стран.

Однако, как отмечается в статье, важнее номинальной суммы дохода является покупательная способность денег. То есть насколько высокий уровень жизни можно получить благодаря заработанным деньгам.

Как украинцам выбирать страны

Если учитывать именно покупательную способность денег, то разница между богатыми и бедными странами не такая уж и существенная. Все потому, что более слабые, на первый взгляд, страны по экономическому развитию, "показывают лучшую картину, если считать, сколько товаров и услуг можно приобрести за те же деньги".

Поэтому украинцам, которые думают над переездом в Европу, надо учитывать не только предлагаемую в вакансиях зарплату, но и то, сколько денег придется тратить, например, на жилье, транспорт, продукты, налоги и так далее.

Ранее мы рассказывали, что в Германии, как и в Украине, выплачивается пособие после рождения ребенка. Известно, какие суммы за границей. Узнавайте, где для украинцев в Европе еще действует льготный проезд в транспорте.

Европейский союз Германия зарплаты деньги Бельгия беженцы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации