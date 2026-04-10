Главная Финансы Минимальные оклады от 23 000 грн: кому пересмотрят зарплаты

Дата публикации 10 апреля 2026 14:30
Зарплаты в регионах: для кого оклады вырастут до 23 000 грн в 2026 году
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году Кабинет министров намерен устранить диспропорции в оплате труда государственных служащих в Украине. Ожидается существенное повышение окладов на должностях в госорганах областного и районного уровней.

Об этом свидетельствуют соответствующие изменения в постановление № 268, обнародованное на сайте профсоюзов, пишут Новини.LIVE.

Как предлагают изменить оклады чиновников

В правительстве пояснили, что проект предусматривает повышение уровня окладов для работников госслужбы в областях и регионах.

В пояснительной записке отметили, что постановлением № 114 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей" повысились должностные оклады на должностях госслужбы в органах второй юрисдикции (областного) и третьей (районного уровня) юрисдикции, где размер минимального оклада составляет 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Для недопущения углубления диспропорций в зарплатах госслужащих и должностных лиц местного самоуправления предлагают внести изменения в постановление № 268.

В частности, предусматривается повышение должностных окладов руководящего звена в регионах следующим образом:

  1. Для заместителей руководителя областного совета — от 23 000 до 26 000 грн;
  2. Для руководителей областного совета — от 30 000 грн.

Также предлагают установить минимальные оклады для начальников управлений — от 13 000 до 16 000 грн, а специалистов — от 8 000 до 11 000 грн.

Реализация инициативы не потребует дополнительных расходов ни из государственного, ни из местного бюджетов. Финансирование будет обеспечиваться в рамках расходов, предусмотренных на оплату труда работников в бюджете местной власти.

Что еще надо знать для чиновников в областях

В Кабинете министров отметили, что постановление № 268 осуществляет регулирование оплаты труда работников органов местного самоуправления. Кроме обновления нескольких пунктов постановления относительно схем окладов для должностных лиц и служащих местного самоуправления, предлагают также дополнить список классификации должностей. А именно, добавив госинспектора по контролю за использованием и охраной земель.

"В то же время следует заметить, что постановлением № 268 не предусмотрено такой должности, как "государственный инспектор по контролю за использованием и охраной земель". Учитывая указанное, предлагается привести в соответствие с законодательством нормы постановления № 268", — добавили в Кабмине.

В 2026 году в Украине выросли оклады госслужащих в рамках реформы оплаты труда. Повышенные выплаты привязаны к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Он в этом году вырос с 3 028 грн до 3 328 грн.

Минимальный оклад госслужащего теперь составляет 2,5 прожиточного минимума, то есть 8 320 грн (3 328 грн х 2,5), зато максимальный оклад руководителя центрального органа власти равен 15 минимальным окладам для государственных служащих местного уровня.

Также госслужащим рассчитывают иначе премию. Ее размер должен быть в пределах 30% от размера оклада.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за счет чего изменилась заработная плата учителей. Кроме доплат в 5 — 30% за престижность труда, ежемесячно доплачивают за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 до 4 000 грн, а также повысили выплаты в целом на 30% с начала года.

Также Новини.LIVE писали о правилах предоставления компенсаций за отпуск в 2026 году. Деньги могут предоставлять исключительно в случае увольнения работника, если отдых превышает более 24 календарных дней.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
