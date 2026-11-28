Мужчина с наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине есть вакансии с зарплатой свыше 60 тысяч гривен, однако работодатели по-прежнему не могут найти нужных сотрудников. Больше всего не хватает специалистов в сфере производства, медицины и ремонта автомобилей. Некоторые предложения остаются без достаточного количества откликов даже при высокой оплате.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Работа.

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Кого работодателям сложнее всего найти

По результатам анализа вакансий, меньше всего откликов работодатели получали на объявления о поиске руководителей отделов продаж, стоматологов, технологов на производстве и автоэлектриков.

Медианные зарплатные предложения для этих специалистов составляли от 32 500 до 45 000 грн. В то же время дефицит кандидатов затрагивает и другие профессии, в частности технические и рабочие специальности.

Среди них:

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кузовщики — 61 500 грн;

стоматологи — 45 000 грн;

автоэлектрики — 45 000 грн;

автослесари — 45 000 грн;

маляры — 36 500 грн;

пекари — 33 750 грн;

технологи на производстве — 32 500 грн;

токари — 32 500 грн;

столяры — 32 500 грн;

руководители отделов продаж — 32 500 грн;

мастера маникюра — 28 000 грн;

парикмахеры — 27 500 грн;

фармацевты — 26 500 грн.

Самую высокую медианную зарплату среди перечисленных профессий предлагают рихтовщикам — более 61 тысячи гривен. Однако даже такая оплата не гарантирует работодателям быстрого поиска нужного специалиста.

В каких профессиях зарплаты растут, а желающих становится меньше

Сравнение данных за октябрь 2025 и октябрь 2026 года показало, что некоторые профессии остаются дефицитными уже второй год подряд.

Особенно заметно сократилась активность кандидатов на вакансии технологов на производстве — примерно на 51%. При этом медианное предложение по зарплате для них выросло с 30 000 до 32 500 грн.

У стоматологов количество откликов уменьшилось на 33%, хотя предлагаемая оплата увеличилась с 40 000 до 45 000 грн. На вакансии руководителей отделов продаж кандидаты откликались примерно на 34% реже.

В то же время есть профессии, где ситуация несколько улучшилась. За год активность кандидатов на вакансии фармацевтов выросла на 118%, кузовщиков — на 71%, а пекарей — на 67%. Несмотря на это, они остаются среди специальностей с дефицитом работников.

В OLX Работа объясняют, что проблема не всегда заключается только в уровне оплаты. Для отдельных вакансий работодателям сложно найти людей с необходимой квалификацией и практическим опытом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторым специалистам предлагают до 85 000 грн в месяц. Самые высокие зарплаты зафиксированы в строительной сфере, медицине и среди технических специалистов. В то же время работодатели продолжают испытывать нехватку квалифицированных работников.

Также мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий ограничение зарплат народных депутатов, членов правительства, прокуроров и других должностных лиц. Предлагаемая максимальная сумма составляет 86 470 грн в месяц до уплаты налогов. Отдельные ограничения могут касаться и вознаграждений членов наблюдательных советов государственных предприятий.