Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

85 000 грн в месяц — столько в Украине могут зарабатывать штукатуры. Высокие зарплаты предлагают также стоматологам, плиточникам и строителям, в то время как многие привычные профессии оплачиваются значительно скромнее. В то же время работодатели готовы платить больше, но не всегда могут найти нужных специалистов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Работа.

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Кому в Украине предлагают зарплаты до 85 000 грн

По результатам анализа вакансий OLX Работа за сентябрь 2026 года, самое высокое медианное зарплатное предложение получили штукатуры. Работодатели готовы платить таким специалистам 85 000 грн в месяц. За год эта сумма увеличилась на 33%.

На втором месте оказались стоматологи, которым предлагают 70 375 грн. Их медианная зарплата за год выросла на 28%. Почти столько же могут получать фасадчики — 70 000 грн, что на 19% больше, чем годом ранее.

В перечень профессий с высокими зарплатными предложениями также вошли:

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технологи — 69 022 грн;

каменщики — 66 000 грн;

дальнобойщики — 65 000 грн;

плиточники — 65 000 грн;

рихтовщики — 60 000 грн.

За год предложения по зарплате для технологов выросли на 31%, каменщиков — на 26%, дальнобойщиков — на 8%, плиточников — на 30%, рихтовщиков — на 9%.

Таким образом, высокие доходы в Украине предлагаются не только работникам IT-сферы или офисным специалистам. Значительную часть списка занимают строительные и рабочие профессии, для которых требуются практические навыки и опыт.

Стоит учитывать, что речь идет о медианных зарплатных предложениях в вакансиях, а не о гарантированном заработке каждого работника. Реальная сумма может зависеть от квалификации, количества заказов, региона и условий работы.

Сколько зарабатывают водители, продавцы и бухгалтеры

Для сравнения: общая медианная зарплата в Украине по вакансиям Work.ua в ноябре 2026 года составляет 31 000 грн. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представителям популярных профессий работодатели предлагают следующие суммы:

водителям — 39 000 грн;

поварам — 33 000 грн;

бухгалтерам — 32 500 грн;

грузчикам — 29 000 грн;

продавцам-консультантам — 26 500 грн;

кассирам — 24 000 грн.

Заработная плата штукатуров почти втрое превышает зарплату кассиров. Даже по сравнению с водителями разница составляет 46 000 грн в месяц.

Каких работников больше всего не хватает в Украине

Высокая зарплата не всегда помогает работодателям быстро найти нужного специалиста. Согласно отдельному исследованию OLX Робота за октябрь 2026 года, на рынке труда сохраняется дефицит работников в нескольких профессиональных направлениях.

В частности, компаниям сложно найти стоматологов, технологов на производстве, автоэлектриков и руководителей отделов продаж.

Также среди специалистов, которых не хватает работодателям, есть:

кузовщики — медианное предложение по зарплате 61 500 грн;

автослесари — 45 000 грн;

маляры — 36 500 грн;

пекари — 33 750 грн;

столяры — 32 500 грн;

токари — 32 500 грн;

фармацевты — 26 500 грн.

Особенно заметно сократилось количество откликов на вакансии технологов на производстве — примерно на 51% за год. Для стоматологов этот показатель уменьшился на 33%, а для руководителей отделов продаж — на 34%.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что зарплаты украинцев выросли на 80% в некоторых профессиях. Больше всего в доходах выиграли авторы текстов, работники парковок и специалисты по информационной безопасности. В то же время по ряду специальностей оплата труда за год, напротив, снизилась.

Также Новини.LIVE сообщали, что штукатуры, технологи и дальнобойщики вошли в список самых высокооплачиваемых специалистов в Украине. Работодатели предлагают представителям этих профессий от 65 000 грн до 85 000 грн в месяц. Высокие зарплаты связаны со спросом на квалифицированных работников и нехваткой кадров.