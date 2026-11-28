Чоловік з готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні є вакансії із зарплатами понад 60 тисяч гривень, однак роботодавці все одно не можуть знайти потрібних працівників. Найбільше бракує фахівців у виробництві, медицині та сфері ремонту автомобілів. Деякі пропозиції залишаються без достатньої кількості відгуків навіть за високої оплати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Робота.

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Кого роботодавцям найважче знайти

За результатами аналізу вакансій, найменше відгуків роботодавці отримували на оголошення про пошук керівників відділів продажів, стоматологів, технологів на виробництві та автоелектриків.

Медіанні зарплатні пропозиції для цих спеціалістів становили від 32 500 до 45 000 грн. Водночас дефіцит кандидатів охоплює й інші професії, зокрема технічні та робітничі спеціальності.

Серед них:

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рихтувальники — 61 500 грн;

стоматологи — 45 000 грн;

автоелектрики — 45 000 грн;

автослюсарі — 45 000 грн;

маляри — 36 500 грн;

пекарі — 33 750 грн;

технологи на виробництві — 32 500 грн;

токарі — 32 500 грн;

столяри — 32 500 грн;

керівники відділів продажів — 32 500 грн;

майстри манікюру — 28 000 грн;

перукарі — 27 500 грн;

фармацевти — 26 500 грн.

Найвищу медіанну зарплату серед перелічених професій пропонують рихтувальникам — понад 61 тисячу гривень. Проте навіть така оплата не гарантує роботодавцям швидкого пошуку потрібного спеціаліста.

У яких професіях зарплати зростають, а охочих стає менше

Порівняння даних за жовтень 2025 та жовтень 2026 року показало, що деякі професії залишаються дефіцитними вже другий рік поспіль.

Особливо помітно скоротилася активність кандидатів на вакансії технологів на виробництві — приблизно на 51%. При цьому медіанна зарплатна пропозиція для них зросла з 30 000 до 32 500 грн.

У стоматологів кількість відгуків зменшилася на 33%, хоча пропонована оплата збільшилася з 40 000 до 45 000 грн. На вакансії керівників відділів продажів кандидати відгукувалися приблизно на 34% рідше.

Водночас є професії, де ситуація дещо покращилася. За рік активність кандидатів на вакансії фармацевтів зросла на 118%, рихтувальників — на 71%, а пекарів — на 67%. Попри це, вони залишаються серед спеціальностей із дефіцитом працівників.

У OLX Робота пояснюють, що проблема не завжди полягає лише в рівні оплати. Для окремих вакансій роботодавцям складно знайти людей із необхідною кваліфікацією та практичним досвідом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні деяким спеціалістам пропонують до 85 000 грн на місяць. Найвищі зарплати зафіксували у будівельній сфері, медицині та серед технічних фахівців. Водночас роботодавці продовжують відчувати нестачу кваліфікованих працівників.

Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає обмеження зарплат нардепів, членів уряду, прокурорів та інших посадовців. Запропонована максимальна сума становить 86 470 грн на місяць до сплати податків. Окремі обмеження можуть стосуватися й винагород членів наглядових рад державних підприємств.